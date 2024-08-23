إبتكار جهاز لمكافحة الطائرات المسيّرة

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أفاد المكتب الإعلامي لجامعة نوفغورود أن الجهاز الذي ابتكرته الطالبة فرفارا أندريفا حصل على المركز الأول في المسابقة البحثية الدولية الثامنة "أفضل مقال بحثي".وقالت أندريفا: "يتميّز هذا الجهاز باستقلالية كاملة، حيث يجري عملية مسح المنطقة بصورة مستمرة وهو في وضعية الاستعداد، بانتظار مرور طائرات مسيّرة مجهزة بمعدات المراقبة بالفيديو عبر منطقة عمله. وفور اكتشافها يعميها تلقائيا أو يعطلها تماما. كما يتميّز الجهاز بانخفاض استهلاكه للطاقة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدامه ضد أفراد العدوّ حيث له نفس التأثير المسبب للعمى. كما يمكن للجنود أو الضباط استخدام هذا الجهاز بصورة فردية أو وضعه على منصة متنقلة أو طائرة لخلق منطقة انبعاث أشعة ليزر مستمرة". (روسيا اليوم)