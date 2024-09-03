Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"هواوي" تستعد للكشف عن ابتكار غير مسبوق.. يتحدى هيمنة "أبل" في السوق

Lebanon 24
03-09-2024 | 15:08
A-
A+
Doc-P-1242482-638609981830606130.jpg
Doc-P-1242482-638609981830606130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت هواوي يوم الاثنين إنها تخطط لعقد حدث لإطلاق منتج هذا الشهر بعد ساعات فقط من الكشف السنوي لشركة أبل عن آيفون، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة إلى التفوق على منافستها الأميركية.
وقالت هواوي في منشور على خدمة Weibo الصينية الشبيهة بـ X يوم الاثنين إن الحدث سيقام في 10 سبتمبر في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت بكين.
Advertisement
سيكون هذا التوقيت في وقت متأخر من مساء يوم 9 أيلول على الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يقام حدث أبل.
ومن المتوقع أن تكشف أبل عن تشكيلة آيفون 16 في صباح يوم 9 أيلول في حدثها الذي يتميز بشعار "It's Glowtime".
ليس من الواضح ما تخطط هواوي لإطلاقه في حدثها. قال ريتشارد يو، الذي يرأس مجموعة تكنولوجيا المستهلك والسيارات في هواوي، إن "المنتج الرائد والمبتكر والمثير للأسواق موجود هنا"، وفقاً لترجمة غوغل لمنشوره على ويبو يوم الاثنين.
وقال يو: "هذا منتج تاريخي فكر فيه آخرون ولكن لا يمكنهم صنعه".
وأضاف المدير التنفيذي أنه بعد 5 سنوات من الاستثمار، "حولت هواوي الخيال العلمي إلى حقيقة".
(العربية)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:56 | 2024-09-03
05:20 | 2024-09-03
04:27 | 2024-09-03
01:00 | 2024-09-03
00:56 | 2024-09-03
23:00 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24