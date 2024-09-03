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تكنولوجيا وعلوم
"هواوي" تستعد للكشف عن ابتكار غير مسبوق.. يتحدى هيمنة "أبل" في السوق
Lebanon 24
03-09-2024
|
15:08
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قالت هواوي يوم الاثنين إنها تخطط لعقد حدث لإطلاق منتج هذا الشهر بعد ساعات فقط من الكشف السنوي لشركة أبل عن آيفون، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة إلى التفوق على منافستها الأميركية.
وقالت هواوي في منشور على خدمة Weibo الصينية الشبيهة بـ X يوم الاثنين إن الحدث سيقام في 10 سبتمبر في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت بكين.
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سيكون هذا التوقيت في وقت متأخر من مساء يوم 9 أيلول على الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يقام حدث أبل.
ومن المتوقع أن تكشف أبل عن تشكيلة آيفون 16 في صباح يوم 9 أيلول في حدثها الذي يتميز بشعار "It's Glowtime".
ليس من الواضح ما تخطط هواوي لإطلاقه في حدثها. قال ريتشارد يو، الذي يرأس مجموعة تكنولوجيا المستهلك والسيارات في هواوي، إن "المنتج الرائد والمبتكر والمثير للأسواق موجود هنا"، وفقاً لترجمة غوغل لمنشوره على ويبو يوم الاثنين.
وقال يو: "هذا منتج تاريخي فكر فيه آخرون ولكن لا يمكنهم صنعه".
وأضاف المدير التنفيذي أنه بعد 5 سنوات من الاستثمار، "حولت هواوي الخيال العلمي إلى حقيقة".
(العربية)
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