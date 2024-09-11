تقرير: سعر ايفون 15 قد ينخفض 10% بعد إطلاق iPhone 16

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كشفت شركة ابل عن هاتف iPhone 16 أمس خلال حدث إطلاق رئيسي في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، ووفقًا لفريق إعادة البيع في Sell Cell، فإن أسعار أجهزة iPhone القديمة، بما في ذلك iPhone 15، قد تنخفض بنسبة تزيد عن 10٪.ووفقا لما ذكره موقع "mirror" البريطاني، تعتقد Sell Cell أن أحدث بياناتها تشير إلى أن أحداث ابل السابقة أدت إلى خسارة صانعي المكالمات الحاليين لقيمة الهواتف، وهذا أمر منطقي لأن هذه الهواتف لن تكون الأفضل على الإطلاق بمجرد أن تعرض ابل ما هو جديد.ولعل مثال على هذا الانخفاض هو ما حدث العام الماضي، حبث تقول شركة Sell Cell أنه في الأيام الأربعة عشر التي سبقت إطلاق iPhone 15، انخفضت قيمة iPhone 14 Pro Max 1TB من 961 دولارًا في 8 أب، إلى 857 دولارًا (651 جنيهًا إسترلينيًا) في 22 أيلول.في الأيام الأربعة عشر التي سبقت الإصدار، كان هذا الرقم يعادل خسارة 104 دولارات، وفي نفس الإطار الزمني، خسر iPhone 13 Pro Max 1TB أكبر قدر من هواتف سلسلة 13، فقد انخفض من 792.00 دولارًا إلى 727.00 دولارًا.إذا كرر التاريخ نفسه، فقد يصبح سعر iPhone 15 فجأة أقل بكثير في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث أوضحت شركة Sell Cell: "قد يكون تحديد موعد بيع جهاز iPhone الخاص بك أمرًا صعبًا، لذا فإن الحصول على معلومات دقيقة هو مفتاح اتخاذ قرار ذكي، إن معرفة أفضل توقيت يمكن أن يساعدك في تعظيم عائدك وتأمين أفضل صفقة مقايضة".وأضافت، "إذا انتظرت لفترة طويلة، فقد ترى قيمة هاتفك تنخفض بنسبة تصل إلى 8.3% من قيمته؛ يمكن أن يخسر هاتف iPhone ما يصل إلى 133 دولارًا من قيمته من 28 يومًا قبل الإصدار، وحتى وقت إصدار الهاتف الجديد وما يصل إلى 104 دولارات من 14 يومًا قبل الإصدار، كانت هذه هي الحال بالنسبة لهاتف iPhone 14 Pro Max 1TB في عام 2023". ( اليوم السابع)