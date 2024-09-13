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تكنولوجيا وعلوم
الأرض تكتسب قمراً جديداً لمدة شهرين!
Lebanon 24
13-09-2024
|
08:59
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بدءا من نهاية شهر أيلول، اكتسبت الأرض قمرا صغيرا جديدا، إضافة إلى قمرها، لمدة لا تزيد عن شهرين، ولكن دون أن نتمكن من رؤية القمر الثاني العابر في السماء.
وسيكون القمر الصغير في الواقع كويكبا صغيرا، يُدعى 2024 PT5، تم اكتشافه في 7 آب بواسطة "نظام آخر إنذار لارتطام كويكب بالأرض"، والمعروف باختصار باسم "أطلس" (ATLAS).
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ويقع الجسم على مسار سيتم فيه التقاطه مؤقتا بواسطة جاذبية الأرض. ووفقا للحسابات التي أجراها كارلوس وراؤول دي لا فوينتي ماركوس، وكلاهما باحثان في جامعة كومبلوتنسي بمدريد الإسبانية، سيدور الكويكب حول الأرض من 29 أيلول حتى 25 تشرين الثاني. وسيكمل مدارا واحدا فقط حول كوكبنا خلال تلك الفترة قبل أن يبتعد.
ويعد 2024 PT5 صغيرا جدا، حيث يبلغ عرضه 10 أمتار فقط، لذا لا تتوقع رؤيته بالعين المجردة، وحتى أولئك الذين لديهم تلسكوبات ربما لن يتمكنوا من رؤيته.
وستكون الأرض حسب علماء الفلك على موعد مرة أخرى بالكويكب 2024 PT5 في 9 يناير 2025. وبعد ذلك، لن يكون قريبا مرة أخرى حتى عام 2055.
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