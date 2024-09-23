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تأتي الخطوة بعد أشهر من الصمت حيال الانتهاك، إذ صرحت "نينتندو- Nintendo" بأنها تسعى لاستصدار أمر قضائي لوقف انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها.وجاء في بيان الشركة: "من أجل حماية الملكية الفكرية التي بنيناها عبر سنوات طويلة من الجهد، سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي انتهاك".نفت شركة The Pokémon Company اليابانية منح أي تراخيص أو حقوق ملكيتها الفكرية في أي ألعاب رقمية بشأن استخدام شخصيات "بوكيمون" الخاصة بها.لعبة Palworld التي أُطلقت في يناير الماضي، حققت نجاحاً كبيراً، إذ تجاوزت مبيعاتها 5 ملايين نسخة، كما حققت شعبية كبيرة على منصات البث المباشر مثل "تويتش"، ولكن مع هذا النجاح، بدأت المقارنات بينها، وسلسلة "بوكيمون" الشهيرة، خاصة في ما يتعلق بالشخصيات التي يطلق عليها "Pals"، والتي تم تشبيهها على نطاق واسع بشخصيات "بوكيمون".وعلى الرغم من محاولة الرئيس التنفيذي لشركة PocketPair، تاكورو ميزوبي، طمأنة الجمهور بقوله إنهم لا ينوون انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي شركة، إلا أن "ذا بوكيمون كومباني" أعلنت بعد أيام من إطلاق اللعبة أنها ستبدأ التحقيق في أي انتهاكات محتملة لحقوقها.ورغم التوقعات بأن تتحرك "نينتندو" سريعاً لرفع دعوى قضائية في أعقاب إطلاق اللعبة، إلا أن الإجراءات تأخرت لعدة أشهر.ويُرجح أن تراجع أعداد اللاعبين النشطين يومياً، من مليونين في شهر الإطلاق إلى ما بين 15 و30 ألف؛ لاعب ساهم في اتخاذ الشركة هذه الخطوة القانونية الآن دون الخوف من ردود فعل جماهيرية واسعة.تاريخ "نينتندو" مليء بالمعارك القانونية لحماية علامتها التجارية، فقد رفعت الشركة دعاوى قضائية سابقة ضد شركات مثل "Blockbuster" لانتهاك حقوق النشر، كما أنها قدمت العديد من الإنذارات القانونية ضد الألعاب المصممة من قبل المعجبين.من جهتها، ردت شركة PocketPair في بيان رسمي، قالت فيه إنها ليست على علم بأي براءات اختراع انتهكتها، وأوضحت أنها لم تتلق بعد تفاصيل محددة بشأن الدعوى.ما هي لعبة Palworld؟اللعبة طورتها شركة Pocketpair اليابانية، وهي من نوع ألعاب مغامرات البقاء، وهو نوع من الألعاب الذي شهد انتشاراً واسعاً خلال الفترة الماضية، مثل ألعاب Minecraft وArk وRust وDon't Starve وSubnautica.تدور أحدث اللعبة على جزر تسمى Palpagos Islands، حيث يبحث اللاعب عن الطعام ومكان لإنشاء مأوى، ويبدأ في مواجهة الكائنات المختلفة داخل اللعبة، والتي تحمل اسم Pals، ويمكنه اصطيادها وترويضها وتدريبها لمساعدته على إنجاز المهام مثل الزراعة والبناء والطهي وكذلك مواجهة الأعداء.والكائنات اللطيفة داخل اللعبة يفوق عددها 100 كائن متنوع من حيث الشكل والقدرات، وهم يطلق عليهم اسم Pals.وخلال اللعبة يكون على اللاعب متابعة مستوى الجوع لديه عن كثب، إذ إن الشعور بالشبع هدف رئيسي يسعى اللاعب نحو تحقيقه باستمرار، ومن أهم موارده الرئيسية هو الطعام، وكذلك يحصل على وصفات طهي جديدة كلما نجح في إنجاز المزيد من المهمات خلال أحداث اللعبة.ويمكن الاستمتاع باللعبة بشكل فردي، أو من خلال اللعب مع آخرين، ويطلق عليهم Pal Tamers، في حال اللعب من الحواسيب الشخصية من خلال متجر Steam الإلكتروني، إذ يتيح ذلك اللعب في مجموعات يصل عددها إلى 32 لاعباً، واللعبة متاحة بشكل تجريبي على أجهزة إكس بوكس.وحققت اللعبة نجاحاً مبهراً خلال الأيام الأولى لإطلاقها، فبعد يوم واحد من الإطلاق، وصلت اللعبة للمركز الأول على قائمة الألعاب الأكثر بثاً على منصة البث المباشر لمحتوى الألعاب Twitch.كما أعلنت اللعبة عبر حسابها الرسمي على "إكس" بأنها وصلت إلى المركز الثاني لقائمة الألعاب الأكثر جذباً للاعبين في تاريخ منصة Steam لبيع الألعاب، كما حققت مبيعات وصلت قرابة 12 مليون نسخة خلال أقل من أسبوعين من إطلاقها. (الشرق)