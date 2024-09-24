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تكنولوجيا وعلوم

هاتف أنيق ومتطور من Vivo

Lebanon 24
24-09-2024 | 05:27
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كشفت vivo عن مواصفات هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل أنيق التصميم، وجهز بأفضل التقنيات.
 
يأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، سماكته 7.8 ملم، ووزنه 188 غ.
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وحصل الجهاز على شاشة AMOLED، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 395 بيكسل/الإنش.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات Funtouch 14، ومعالج ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.

ودعمته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات "بلوتوث 5.3"، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)
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