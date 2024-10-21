صور جديدة لهاتف OnePlus 13.. وهذه آخر التسريبات

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بدأت OnePlus رسميًا في الترويج لهاتفها الذكي المرتقب OnePlus 13 في الصين. ورغم أن تاريخ الإطلاق لم يتم تأكيده بعد، إلا أنه من المتوقع أن يظهر الجهاز لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر.في وقت سابق من الأسبوع، تم تسريب عروض التصميم الخاصة بالهاتف، مما أعطى نظرة أولية عن شكله. والآن، تم نشر صور واقعية للهاتف على منصة Weibo، مما يكشف المزيد من التفاصيل.توضح هذه الصور أن OnePlus 13 سيأتي بوحدة كاميرا مألوفة في الجانب الأيسر، لكنها تأتي ببعض التغييرات الملحوظة. الأبرز هو إزالة الحدود الممتدة من وحدة الكاميرا إلى اليسار، ما يعطي الجهاز تصميمًا أكثر نقاءً.كما يظهر الهاتف في مجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الأسود، الأبيض، بالإضافة إلى اللون الأزرق الداكن المميز مع وحدة كاميرا بيضاء، ما يضفي لمسة جمالية فريدة على التصميم.تتطابق هذه الصور المسربة مع الإعلانات التشويقية التي أصدرتها OnePlus، مما يعطي فكرة أوضح عن التصميم النهائي للهاتف. كما تضمنت هذه الإعلانات عبارة "أراك الأسبوع المقبل"، ما يشير إلى احتمال أن يتم الإطلاق في القريب العاجل، ربما الأسبوع المقبل.