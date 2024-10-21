"HMD Skyline".. الابتكار في عالم الهواتف المتوسطة





ومن أبرز هذه المزايا: سهولة إصلاح الهاتف بنفسك، فقد صممت HMD الهاتف ليكون سهل الإصلاح قدر الإمكان، فأنت تحتاج فقط إلى إزالة برغي واحد لكشف الأجزاء الداخلية، ولا يستغرق الأمر أكثر من عشر دقائق لاستبدال البطارية أو الشاشة المكسورة.

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من ناحية أخرى، يضم هذا الهاتف شاشة OLED تدعم معدل تحديث مرتفع يصل إلى 144 هرتزًا. ويدعم الهاتف زيادة سعة ذاكرة التخزين الداخلية عبر بطاقة microSD.



وفيما يتعلق بنظام الكاميرا، فهو قوي جدًا، فقد أضافت HMD إلى هذا الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميغابكسل، وكاميرا مقرّبة بدقة قدرها 50 ميغابكسل، ويتضمن هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية تبلغ دقتها 50 ميغابكسل، تدعم الضبط التلقائي للصورة.



يمتاز هاتف Skyline أيضًا بدعمه الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي؛ إذ يمكنه شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا بقوة تصل إلى 5 واط، وهذه مزية تجعله متألقًا في سوق الهواتف المتوسطة؛ لأنها تأتي عادة في الهواتف الرائدة فقط.



كل هذه المزايا تشير إلى أن هاتف HMD Skyline مميز، وهو من أفضل الهواتف التي يمكنك التفكير في اختيارها إذا كنت ترغب في شراء هاتف أندرويد متوسط السعر ويدعم العديد من المزايا القوية.



يضم هاتف HMD Skyline شاشة P-OLED، تأتي بمقاس قدره 6.55 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا.



يمكن للشاشة عرض المحتوى بتقنية HDR10، وفيما يتعلق بالسطوع، فإن شاشة هذا الهاتف تمتاز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.



ويضم هاتف HMD Skyline كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 108 ميغابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتدعم التثبيت البصري (OIS)، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.5، والثالثة عدسة مقرّبة (Telephoto) بدقة قدرها 50 ميغابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.



تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K مع إمكانية التسجيل المحيطي للصوت. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 50 ميغابكسل، وهي مزودة بتقنية التركيز التلقائي وتتبع العين؛ لضمان التقاط أفضل صور شخصية.



وعند استخدام هاتف (Skyline 5G) لالتقاط الصور لن تحتاج إلى الضغط على زر، أو ضبط مؤقت؛ إذ يدعم الهاتف تقنية (الإيماءة الشخصية) المدمجة، وهذا يعني أن كل ما عليك فعله هو النظر إلى الهاتف في أثناء عمل إشارة السلام بيدك أو أي إشارة أخرى لتشغيل الكاميرا. ويمكنك أيضًا تسجيل مقاطع فيديو ذاتية بالحركة البطيئة بدقة تبلغ 4k. يعتبر HMD Skyline من أحدث هواتف HMD، ويأتي بتصميم يذكرنا بتصميم هاتف Nokia N9 القديم. ومع ذلك، فإنه يحتوي على عدد من المزايا الفريدة التي تميزه عن باقي الهواتف المتوسطة في السوق.ومن أبرز هذه المزايا: سهولة إصلاح الهاتف بنفسك، فقد صممت HMD الهاتف ليكون سهل الإصلاح قدر الإمكان، فأنت تحتاج فقط إلى إزالة برغي واحد لكشف الأجزاء الداخلية، ولا يستغرق الأمر أكثر من عشر دقائق لاستبدال البطارية أو الشاشة المكسورة.من ناحية أخرى، يضم هذا الهاتف شاشة OLED تدعم معدل تحديث مرتفع يصل إلى 144 هرتزًا. ويدعم الهاتف زيادة سعة ذاكرة التخزين الداخلية عبر بطاقة microSD.وفيما يتعلق بنظام الكاميرا، فهو قوي جدًا، فقد أضافت HMD إلى هذا الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميغابكسل، وكاميرا مقرّبة بدقة قدرها 50 ميغابكسل، ويتضمن هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية تبلغ دقتها 50 ميغابكسل، تدعم الضبط التلقائي للصورة.يمتاز هاتف Skyline أيضًا بدعمه الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي؛ إذ يمكنه شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا بقوة تصل إلى 5 واط، وهذه مزية تجعله متألقًا في سوق الهواتف المتوسطة؛ لأنها تأتي عادة في الهواتف الرائدة فقط.كل هذه المزايا تشير إلى أن هاتف HMD Skyline مميز، وهو من أفضل الهواتف التي يمكنك التفكير في اختيارها إذا كنت ترغب في شراء هاتف أندرويد متوسط السعر ويدعم العديد من المزايا القوية.يضم هاتف HMD Skyline شاشة P-OLED، تأتي بمقاس قدره 6.55 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا.يمكن للشاشة عرض المحتوى بتقنية HDR10، وفيما يتعلق بالسطوع، فإن شاشة هذا الهاتف تمتاز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.ويضم هاتف HMD Skyline كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 108 ميغابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتدعم التثبيت البصري (OIS)، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.5، والثالثة عدسة مقرّبة (Telephoto) بدقة قدرها 50 ميغابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K مع إمكانية التسجيل المحيطي للصوت. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 50 ميغابكسل، وهي مزودة بتقنية التركيز التلقائي وتتبع العين؛ لضمان التقاط أفضل صور شخصية.وعند استخدام هاتف (Skyline 5G) لالتقاط الصور لن تحتاج إلى الضغط على زر، أو ضبط مؤقت؛ إذ يدعم الهاتف تقنية (الإيماءة الشخصية) المدمجة، وهذا يعني أن كل ما عليك فعله هو النظر إلى الهاتف في أثناء عمل إشارة السلام بيدك أو أي إشارة أخرى لتشغيل الكاميرا. ويمكنك أيضًا تسجيل مقاطع فيديو ذاتية بالحركة البطيئة بدقة تبلغ 4k.

وفيما يتعلق بجودة الصور، تُنتج الكاميرا الرئيسية في النهار وفي ظروف الإضاءة العالية صورًا جميلة ولا يوجد فيها أي تشويش، وتظهر فيها التفاصيل واضحة، والألوان طبيعية.



وأما عند التصوير في الإضاءة المنخفضة، فستجد أن هاتف Skyline لا يفعّل الوضع الليلي تلقائيًا. لكن عندما تكتشف الكاميرا ظروف الإضاءة المنخفضة يظهر إشعار يدعوك لتجربة الوضع الليلي.



عند تفعيله، ستحصل على صور أفضل من الصور التي ستحصل عليها دون تفعيله؛ إذ يوازن الوضع الليلي الظلال، ويضيف التباين المناسب، ويزيل الضوضاء.



ويعمل HMD Skyline بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 من كوالكوم، الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر وهو معالج أسرع قليلًا من Snapdragon 6 Gen 1، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 710. ويأتي Skyline بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيغابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيغابايت.



يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، وقد وعدت الشركة بتحديثين رئيسيين لنظام أندرويد وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.



تجربة الاستخدام تشبه إلى حد كبير تجربة استخدام هواتف جوجل Pixel، ولكن دون المزايا التي تقدمها جوجل حصريًا لهواتفها، وبدلًا من ذلك، يتضمن Skyline مزايا أخرى.



على سبيل المثال: يُعد الزر المخصص مزية أساسية يتمتع بها هذا الهاتف، وبفضل هذه المزية يمكنك تعيين إجراءات مختلفة أو تشغيل تطبيق بضغطة مطولة أو ضغطتين، كما يمكنك أيضًا تعيين إجراء محدد للضغط مرتين على زر الطاقة.



بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الهاتف على وضع Detox، الذي يقلل الإشعارات القادمة من التطبيقات وغيرها من العوامل التي تشتت الانتباه، لمساعدتك في الاسترخاء أو التركيز في أشياء محددة.



ويحتوي هاتف HMD Skyline على بطارية تبلغ سعتها 4600 ميلّي أمبير في الساعة. ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 33 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط.



وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمتاز هذا الهاتف بالعمر الطويل للبطارية؛ إذ يمكن أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 48 ساعة لكل شحنة.



ويُباع هاتف HMD Skyline بسعر قدره 1699 درهمًا إماراتيًا (462 دولارا) للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيغابايت. ويتوفر هذا الهاتف بثلاثة ألوان مميزة، هي: الأزرق (Blue Topaz)، والوردي، والأسود. (البوابة العربية للأخبار التقنية)