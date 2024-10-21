20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
Honor Magic 7 و7 Pro.. هواتف رائدة جديدة تنافس بسلاسة في سوق التكنولوجيا
Lebanon 24
21-10-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن يتم إطلاق Honor Magic 7 و7 Pro في غضون أيام قليلة من اليوم، كهواتف ذكية مجهزة لمنافسة الهواتف الرائدة الجديدة مثل سلسلة OnePlus 13 وXiaomi 15، وذلك بفضل تزويدهما بنفس شريحة Snapdragon 8 المتطورة من كوالكوم.
Advertisement
ووفقًا لتسريبات من Digital Chat Station، ستتوفر سلسلة Magic 7 بتشكيلة ألوان مختلفة مقارنة بسلسلة Magic 6. من المتوقع أن تأتي الهواتف باللون الرمادي، الأبيض، الأزرق، والأسود، مع خيار ذهبي إضافي خاص بهاتف Magic 7 القياسي.
إلى جانب خيارات الألوان، يُزعم أن Magic 7 و7 Pro سيقدمان خيارات تخزين تشمل 512 جيجابايت و1 تيرابايت. ومن اللافت أن Magic 7 Pro فقط سيحصل على خيار بسعة 256 جيجابايت، وهو ما أثار بعض الدهشة بحسب التسريبات.
بدأت شركة ابل في العمل على إصدارها الجديد من سلسلة هواتف iPhone SE، وتقدم أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول مواصفات هذا الإصدار. تخطط ابل لإطلاق الجيل القادم من هواتف iPhone SE في حدث يعقد العام المقبل، وتؤكد أحدث التسريبات على أن هاتف iPhone SE 4 يأتي بتحديث كامل للتصميم الخارجي مع ترقية في التكوينات.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التسريبات إلى أن سلسلة Magic 7 ستوازن الأداء “المتطرف” من الجيل التالي مع ميزات متقدمة مثل 3D Face Lock المحدث ومستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية. كما ستحتوي على أحدث كاميرات التكبير المنظار فائقة الدقة من Honor، مما يجعلها منافسًا قويًا في سوق الهواتف الرائدة. (التقنية بلا حدود)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء عن أنه نصب عليها.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن خطيبها
Lebanon 24
بعد أنباء عن أنه نصب عليها.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن خطيبها
23:35 | 2024-10-20
20/10/2024 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
Lebanon 24
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
02:52 | 2024-10-21
21/10/2024 02:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال برّي حزينة... من خسرت في جنوب لبنان؟ (صورة)
Lebanon 24
نوال برّي حزينة... من خسرت في جنوب لبنان؟ (صورة)
07:42 | 2024-10-21
21/10/2024 07:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب أحد الفنادق... طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة شاهدوا الصور
Lebanon 24
قرب أحد الفنادق... طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة شاهدوا الصور
08:15 | 2024-10-21
21/10/2024 08:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن هاشم صفي الدين ووفيق صفا... إليكم ما كشفه وئام وهاب
Lebanon 24
عن هاشم صفي الدين ووفيق صفا... إليكم ما كشفه وئام وهاب
09:26 | 2024-10-21
21/10/2024 09:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2024-10-21
بعد 13 عامًا من رحيل جوبز.. هل تحاول آبل تغيير إرثه؟
10:48 | 2024-10-21
فيديو تشويقي لهاتف "Honor Magic7 Pro".. هذا ما سيقدّمه
10:12 | 2024-10-21
"HMD Skyline".. الابتكار في عالم الهواتف المتوسطة
09:49 | 2024-10-21
"Sonos Ace 2" قيد التطوير.. سعر أقل وأمل بالمنافسة
06:51 | 2024-10-21
صور جديدة لهاتف OnePlus 13.. وهذه آخر التسريبات
05:41 | 2024-10-21
الذكاء الاصطناعي يضاهي الأسلحة النووية في تهديده للبشرية!
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
22/10/2024 02:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
22/10/2024 02:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
22/10/2024 02:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24