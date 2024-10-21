Honor Magic 7 و7 Pro.. هواتف رائدة جديدة تنافس بسلاسة في سوق التكنولوجيا

Advertisement

ووفقًا لتسريبات من Digital Chat Station، ستتوفر سلسلة Magic 7 بتشكيلة ألوان مختلفة مقارنة بسلسلة Magic 6. من المتوقع أن تأتي الهواتف باللون الرمادي، الأبيض، الأزرق، والأسود، مع خيار ذهبي إضافي خاص بهاتف Magic 7 القياسي.إلى جانب خيارات الألوان، يُزعم أن Magic 7 و7 Pro سيقدمان خيارات تخزين تشمل 512 جيجابايت و1 تيرابايت. ومن اللافت أن Magic 7 Pro فقط سيحصل على خيار بسعة 256 جيجابايت، وهو ما أثار بعض الدهشة بحسب التسريبات.بدأت شركة ابل في العمل على إصدارها الجديد من سلسلة هواتف iPhone SE، وتقدم أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول مواصفات هذا الإصدار. تخطط ابل لإطلاق الجيل القادم من هواتف iPhone SE في حدث يعقد العام المقبل، وتؤكد أحدث التسريبات على أن هاتف iPhone SE 4 يأتي بتحديث كامل للتصميم الخارجي مع ترقية في التكوينات.بالإضافة إلى ذلك، تشير التسريبات إلى أن سلسلة Magic 7 ستوازن الأداء “المتطرف” من الجيل التالي مع ميزات متقدمة مثل 3D Face Lock المحدث ومستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية. كما ستحتوي على أحدث كاميرات التكبير المنظار فائقة الدقة من Honor، مما يجعلها منافسًا قويًا في سوق الهواتف الرائدة. (التقنية بلا حدود)