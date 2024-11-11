الذكاء الاصطناعي في صدارة الاستخدام.. "ChatGPT" يحقق 3.7 مليار زيارة شهرياً!

Advertisement

وارتفع معدل الزيارات الشهرية لـChatGPT بنسبة 17.2% مقارنة بالشهر السابق، و115.9% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات "Similarweb".ويعود جزء من هذه الزيادة إلى تحويل عنوان الويب الخاص بـChatGPT من نطاق فرعي (chat.openai.com) إلى نطاق رئيسي (chatgpt.com)، فقد كانت الزيادة الأكبر في ايار 2024، حيث حقق 2.2 مليار زيارة، وواصل النمو منذ ذلك الحين.على الرغم من أن ChatGPT كان له حضور قوي في مجال التكنولوجيا منذ إطلاقه في نوفمبر 2022، إلا أن شركة OpenAI، مالكة روبوت الدردشة الذكي واصلت تحسين منتجها بإصدارات وميزات جديدة وتطبيقات مساعدة للحفاظ على اهتمام المستخدمين.ومن بين هذه التحديثات إدخال خاصية ChatGPT Search التي تتيح للمستخدمين البحث على الويب في الوقت الفعلي عن معلومات مثل نتائج المباريات والأخبار العاجلة وأسعار الأسهم.ويشير العديد من المتابعين إلى أن هذه الخاصية تجعل الأداة مشابهة لمحركات البحث التقليدية مثل "جوجل سيرش" Google Search.ومع ذلك، تعتمد النسخ المستندة إلى الويب من ChatGPT على المتصفحات للوصول إلى المستخدمين.في المقابل، يتمتع متصفح Chrome بحصة سوقية تبلغ 35.4 مليار مستخدم في 2024، مع نمو سنوي بنسبة 45.35% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب إحصائيات "Statscounter".وفي سياق آخر، استحوذت OpenAI على النطاق Chat.com، دون الإفصاح عن خططها لاستخدامه.تشهد أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى نمواً ملحوظاً أيضاً رغم عدم بلوغها مستوى ChatGPT، فقد حصدت منصة Gemini من جوجل 291.6 مليون زيارة في أكتوبر، بنمو شهري 6.2%، وسنوي بنسبة 19% بفضل تحديثات ChromeOS الأخيرةk كما سجلت منصة Perplexity معدل 90.8 مليون زيارة في أكتوبر بنمو شهري بلغ 25.5% وسنوي 199.2%.وفي تطور مشابه، سجلت منصة Claude من شركة "أنثروبيك" 84.1 مليون زيارة في أكتوبر، بزيادة شهرية 25.5% وسنوية 394.9% بعد طرحها لتطبيق سطح المكتب لأنظمة Windows وmacOS.بينما حقق موقع منصة Copilot من "مايكروسوفت" Microsoft نمواً بنسبة 87.6% مع 69.4 مليون زيارة في أكتوبر، كما حظي تطبيق NotebookLM الذي يعتمد على نماذج جوجل التوليدية بزيادة في الزيارات بأكثر من 200% مع تسجيله 31.5 مليون زيارة في تشرين الأول. (الشرق)