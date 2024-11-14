"شاومي" تستعد لإطلاق نظارات ذكية في 2025

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تعتزم شركة شاومي دخول سوق النظارات الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تعاونها مع شركة Goertek الصينية، ومن المتوقع طرحها في الربع الثاني من عام 2025، بالتزامن مع حدث إعلامي كبير للشركة في شهر نيسان.وبحسب مصادر مطلعة، فقد وضع الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، هدفًا طموحًا للنظارات الجديدة، إذ يتوقع أن تبلغ مبيعاتها 300 ألف وحدة على الأقل.وتسعى شاومي إلى دخول هذا المجال لمنافسة نظارات Ray-Ban الشهيرة من شركة ميتا، عبر إدماج إمكانيات الذكاء الاصطناعي ومزايا تقنية متقدمة أخرى في النظارة.ووفقًا لتقارير صحفية، فإن نظارات شاومي الذكية المنتظرة سوف تتمتع بعدة مزايا مهمة، ومنها التكامل مع الذكاء الاصطناعي، مع مكونات صوتية وكاميرات متطورة، وستطرحها الشركة تحت علامتها التجارية مباشرةً، وليس شركاتها الفرعية.يُذكر أن شركات أخرى، مثل أوبو وفيفو وهواوي وبايت دانس، تعمل أيضًا على تطوير نظارات ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن مشاريع هذه الشركات ما زالت في مراحل التطوير المبكرة، ومن المتوقع أن تبدأ إطلاق منتجاتها نهاية عام 2025.