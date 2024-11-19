ياهو تطلق تطبيقًا جديدًا للبريد الإلكتروني مدعومًا بالذكاء الاصطناعي

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أعلنت ياهو إطلاق تطبيق جديد للبريد الإلكتروني في الهواتف المحمولة، مع التركيز على مزايا الذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين تجربة البريد الإلكتروني للمستخدمين.وقالت ياهو إن التطبيق الجديد صُمم بنحو خاص لمساعدة المستخدمين في التنقل بين رسائل البريد الإلكتروني بسهولة أكبر.ويحتوي التطبيق على العديد من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل تلخيص الرسائل، واقتراح الخطوات التالية، بالإضافة إلى مساعدة المستخدمين في كتابة الرسائل، وتمكينهم من تنفيذ إجراءات سريعة مباشرة من واجهة البريد الوارد.ويقدّم التطبيق تلخيصًا للرسائل من سطر واحد بالذكاء الاصطناعي، مع معاينة محتويات الرسالة والإجراءات المقترحة، كما يوفر اقتراحات للردود التي تسهل عملية مراجعة الرسائل والرد عليها بنحو أسرع.وأضافت ياهو ميزة جديدة تسمى الإجراءات السريعة، وهي تتيح للمستخدمين تنفيذ عدة مهام بسهولة من خلال نقرة واحدة فقط، مثل عرض الفواتير، والوصول إلى أكواد التحقق، وتتبع الطرود، وعرض الصور والمرفقات، إضافة إلى إمكانية إضافة الأحداث إلى التقويم، والرد على الدعوات، والعديد من الوظائف الأخرى مباشرةً من البريد الوارد.ويوفر التطبيق إشعارات مخصصة، إذ يُنبه المستخدمين للرسائل البريدية الأكثر أهمية لهم. وبالإضافة إلى ذلك، طوّرت ياهو ميزة جديدة لتنظيم البريد الوارد، إذ يرتب التطبيق الرسائل حسب المرسل والمحتوى والمواضيع التي يحددها المستخدم سلفًا، مما يسهل الوصول إلى الرسائل المهمة.وتسهّل ياهو على المستخدمين تنظيف الرسائل القديمة من خلال ميزة جديدة تتيح لهم حذف أو أرشفة الرسائل أو تصنيفها على أنها مقروءة، مما يساعد في تنظيف البريد الوارد في ثوانٍ معدودة، كما يقدم التطبيق طريقة سريعة لفرز الرسائل، مما يسهل على المستخدمين متابعة رسائلهم القديمة بسرعة ودون عناء.ولا يتطلب تطبيق ياهو للبريد إنشاء حساب جديد، إذ يمكن ربط حسابات البريد الإلكتروني المختلفة في مكان واحد.وأكّدت ياهو أن بعض المزايا الخاصة بالهواتف المحمولة ستتوفر للمستخدمين في وقتٍ لاحق من هذا العام.ويتوفر تطبيق البريد الجديد في الوقت الحالي لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة، وقد أعلنت الشركة خططًا لإطلاق التطبيق عالميًا وفي منصات أخرى، دون تقديم مواعيد محددة.