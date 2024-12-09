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تكنولوجيا وعلوم
لأصحاب الميزانيات المحدودة.. إليكم هذا الهاتف بمواصفات جيدة وسعر منخفض
Lebanon 24
09-12-2024
|
23:00
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كشفت شركة ريلمي،عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة Note، وهو هاتف Note 60x، الذي يأتي بمواصفات أساسية جيدة، وسعر منخفض يناسب أصحاب الميزانيات المحدودة، أو المستهلكين الذين يودون شراء هاتف إضافي بتكلفة مناسبة.
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ويأتي هاتف Note 60x بشاشة نوعها IPS LCD قياسها 6.74 إنشات بدقة قدرها +HD أي 720 × 1,600 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، وسطوع يبلغ 560 شمعة بحد أقصى، وتحمي الشركة الشاشة بزجاج مُقوّى من نوع خاص.
ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل موجودة داخل ثقب الشاشة، بالإضافة إلى مستشعر بصمة جانبي مدمج في زر تشغيل الشاشة، كما يحمل الهاتف كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل فقط.
ويعمل الهاتف بمعالج Unisoc T612 مدعومًا بذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها عبر بطاقة ذاكرة خارجية microSD.
ويتميز هاتف ريلمي Note 60x بتصميم مقاوم للماء والغبار بمعيار IP54، ويعمل بواجهة Realme UI المبنية على نظام التشغيل أندرويد 14.
ويحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5,000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 10 واط. ويتوفر الجهاز بلونين، هما الأخضر والأسود، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع 4G والبلوتوث 5.0.
وتتيح ريلمي هاتفها الجديد Note 60x بسعر يبدأ من 80 دولارًا أمريكيًا، وقد بدأت الشركة طرح الهاتف في دولة الفلبين، ومن المقرر طرحه في المزيد من الأسواق العالمية لاحقًا. (موقع 24)
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