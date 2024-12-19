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تكنولوجيا وعلوم

أزمة في "سبيس إكس"... الكهرباء انقطعت خلال مهمّة فضائيّة

Lebanon 24
19-12-2024 | 10:14
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كشف تقرير عن فشل كبير في مركز التحكم التابع لشركة "سبيس إكس" في كاليفورنيا، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة على الأقل خلال مهمة بولاريس داون في أيلول الماضي.

وشهدت مهمة بولاريس داون أول سير في الفضاء خاص في تاريخ الفضاء، حيث شارك فيها رائد الفضاء الخاص جاريد إيزاكمان وعدد من رواد الفضاء الآخرين.
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وأثر الانقطاع على قدرة "سبيس إكس" على التحكم في مركبة دراغون أثناء تواجدها في المدار. (العربية)
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