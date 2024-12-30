Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خاصية جديدة من "آبل" في تطبيق الصور تُثير مخاوف الخصوصية

Lebanon 24
30-12-2024 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1299341-638711683809539524.jpg
Doc-P-1299341-638711683809539524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة أثارت جدلًا بين المستخدمين والخبراء، طرحت آبل خاصية جديدة في تطبيق الصور تحمل اسم “البحث البصري المُحسّن Enhanced Visual Search”، وهي خاصية تتيح تعرّف المعالم في الصور ومطابقتها بقاعدة بيانات عالمية تديرها الشركة، وقد فعّلت الشركة تلك الخاصية افتراضيًا دون تنبيه المستخدمين، مما فتح باب التساؤلات حول مدى التزام آبل بسياسة الخصوصية التي تروّج لها بنحو دائم.
Advertisement

وتتيح تلك الخاصية للمستخدمين تعرّف المعالم الموجودة في الصور أو البحث عنها بأسمائها. على سبيل المثال؛ يمكن تمرير الشاشة إلى الأعلى على صورة تحتوي على مبنى، واختيار “تعرّف المَعلم Look Up Landmark” لتظهر بطاقة تعريفية للمَعلم المُصوّر بنحو سريع.

ووفقًا لتجارب المستخدمين، فإن دقة النتائج قد تختلف من صورة إلى أخرى، وقد تظهر بعض المعلومات الخطأ في بعض الصور، إذ تخطئ الخاصية الجديدة في تعرّف بعض المعالم.

انتقادات واسعة لآبل.. ميزة جديدة في تطبيق الصور تُثير مخاوف الخصوصية

وتُعد تلك الخاصية توسّعًا لميزة “البحث العام المرئي Visual Look Up” التي قدمتها آبل أول مرة في نظام iOS 15، والتي تتيح تعرّف العناصر داخل الصور، لكن تلك الميزة لم تطلب إذنًا خاصًا لمشاركة البيانات، خلافًا لخاصية “البحث البصري المُحسّن” الجديدة.

ووفقًا للوصف المرفق، فإن الخاصية تسمح لآبل بمطابقة الأماكن الموجودة في الصور بقاعدة بيانات عالمية تحتفظ بها الشركة، مع تأكيد أن البيانات تُرسل مُشفّرة بعد تحليل الصور باستخدام نموذج تعلّم آلي في الجهاز؛ إذ تُحوَّل البيانات إلى صيغة عددية، مما يتيح مطابقتها بقاعدة البيانات.

ويرى بعض المستخدمين والخبراء أن تفعيل تلك الميزة افتراضيًا، بدلًا من جعلها اختيارية كان قرارًا غير مناسب.

ولم تصدر آبل تعليقًا رسميًا حول تلك الانتقادات حتى الآن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2024-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2024-12-30
08:20 | 2024-12-30
04:18 | 2024-12-30
01:52 | 2024-12-30
00:10 | 2024-12-30
23:00 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24