خاصية جديدة من "آبل" في تطبيق الصور تُثير مخاوف الخصوصية

في خطوة أثارت جدلًا بين المستخدمين والخبراء، طرحت آبل خاصية جديدة في تطبيق الصور تحمل اسم “البحث البصري المُحسّن Enhanced Visual Search”، وهي خاصية تتيح تعرّف المعالم في الصور ومطابقتها بقاعدة بيانات عالمية تديرها الشركة، وقد فعّلت الشركة تلك الخاصية افتراضيًا دون تنبيه المستخدمين، مما فتح باب التساؤلات حول مدى التزام آبل بسياسة الخصوصية التي تروّج لها بنحو دائم.وتتيح تلك الخاصية للمستخدمين تعرّف المعالم الموجودة في الصور أو البحث عنها بأسمائها. على سبيل المثال؛ يمكن تمرير الشاشة إلى الأعلى على صورة تحتوي على مبنى، واختيار “تعرّف المَعلم Look Up Landmark” لتظهر بطاقة تعريفية للمَعلم المُصوّر بنحو سريع.ووفقًا لتجارب المستخدمين، فإن دقة النتائج قد تختلف من صورة إلى أخرى، وقد تظهر بعض المعلومات الخطأ في بعض الصور، إذ تخطئ الخاصية الجديدة في تعرّف بعض المعالم.انتقادات واسعة لآبل.. ميزة جديدة في تطبيق الصور تُثير مخاوف الخصوصيةوتُعد تلك الخاصية توسّعًا لميزة “البحث العام المرئي Visual Look Up” التي قدمتها آبل أول مرة في نظام iOS 15، والتي تتيح تعرّف العناصر داخل الصور، لكن تلك الميزة لم تطلب إذنًا خاصًا لمشاركة البيانات، خلافًا لخاصية “البحث البصري المُحسّن” الجديدة.ووفقًا للوصف المرفق، فإن الخاصية تسمح لآبل بمطابقة الأماكن الموجودة في الصور بقاعدة بيانات عالمية تحتفظ بها الشركة، مع تأكيد أن البيانات تُرسل مُشفّرة بعد تحليل الصور باستخدام نموذج تعلّم آلي في الجهاز؛ إذ تُحوَّل البيانات إلى صيغة عددية، مما يتيح مطابقتها بقاعدة البيانات.ويرى بعض المستخدمين والخبراء أن تفعيل تلك الميزة افتراضيًا، بدلًا من جعلها اختيارية كان قرارًا غير مناسب.ولم تصدر آبل تعليقًا رسميًا حول تلك الانتقادات حتى الآن.