الأميركيون يفحصون هواتفهم الذكية 205 مرات يومياً في عام 2024

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(اليوم السابع)

كشف مسح أجراه موقع Reviews، عن حجم استخدام الهواتف الذكية لدى الأمريكيين، فقد توصل إلى أن المواطن الأمريكي العادي يفحص هاتفه الذكي 205 مرات كل يوم، خلال عام 2024، كما توصلت الدراسة إلى أن الأمريكيين قد استخدموا هواتفهم بنسبة 42.3% أكثر في يوم عادي من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي في الأغلب.ويسلط هذا المسح الضوء على تغير سلوك المستخدمين بمجرد إطلاق هاتف آيفون، هذا لا يعني أن iPhone كان أول هاتف ذكي، ولكن مع شاشة اللمس، وجدالمستخدم سهولة في الاستخدام.أما بالنسبة للمواطن الأمريكي العادي، فإن أرقام عام 2024 التي تم رصدها كانت أعلى بكثير من أرقام مسح عام 2023، ففي العام الماضي، كان المواطن الأمريكي العادي يتفقد هاتفه 144 مرة في اليوم، وهذا يعني أننا رأينا الأمريكيين يستخدمون هواتفهم بنسبة 42.3% أكثر من العام الماضي.ولعل انتخابات 2024 لعبت دورا في هذه الزيادة ولكن هناك دائما قصص إخبارية يرغب الأمريكيون في متابعتها باستخدام هواتفهم.وأجاب المسح أيضا عن الأنشطة والمهام التي يمارسها الأمريكيون بهواتفهم خلال 205 مرة، حيث تبين أن 80.6% منهم يتفقدون هواتفهم خلال الدقائق العشر الأولى بعد الاستيقاظ، في حين 65.7% يستخدمون هواتفهم أثناء وجودهم في الحمام باستخدام المرحاض، و53.7% استخدموا هواتفهم لإرسال رسائل نصية إلى شخص ما في نفس الغرفة، بينما 38.1% يستخدمون هواتفهم أو ينظرون إلى هواتفهم أثناء الخروج في موعد، و27% يستخدمون هواتفهم أو ينظرون إليها أثناء قيادة سياراتهم.وأكد المسح أيضا أن المواطن الأمريكي العادي حساس جدًا لصوت "Ding" الذي تصدره هواتفه عند تلقي إشعار،ولهذا السبب سيقوم 76% منهم بفحص هواتفهم خلال خمس دقائق من تلقي الإشعار.