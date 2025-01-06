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تكنولوجيا وعلوم
تعرفوا إلى "Omnia".. مرآة ذكية تقدم فحصًا صحياً شاملاً
Lebanon 24
06-01-2025
|
23:00
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كشفت شركة Withings في معرض CES 2025 عن منتجها الرائد، مرآة Omnia الصحية الذكية، التي تعد بتغيير تجربة الرعاية الصحية في المنازل.
وبحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش"، وُصفت مرآة Omnia بأنها "تجربة تحولية" تقدم للمستخدمين إمكانية إجراء مسح صحي يومي للجسم بزاوية 360 درجة.
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وتقدم المرآة بيانات شاملة تشمل الوزن، صحة القلب والرئتين، والنوم والنشاط، مع ربطها بجهاز يمكن ارتداؤه لتحليل التغذية والنشاط.
إلى جانب شاشتها التفاعلية عبر اللمس، تدعم المرآة مساعدًا صوتيًا وتعمل كبوابة للرعاية الصحية عن بعد.
يمكن للمستخدمين مشاركة بياناتهم مع الأطباء لتلقي استشارات مخصصة بناءً على مقاييس دقيقة. (العربية)
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