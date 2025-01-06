تعرفوا إلى "Omnia".. مرآة ذكية تقدم فحصًا صحياً شاملاً

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وبحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش"، وُصفت مرآة Omnia بأنها "تجربة تحولية" تقدم للمستخدمين إمكانية إجراء مسح صحي يومي للجسم بزاوية 360 درجة.وتقدم المرآة بيانات شاملة تشمل الوزن، صحة القلب والرئتين، والنوم والنشاط، مع ربطها بجهاز يمكن ارتداؤه لتحليل التغذية والنشاط.إلى جانب شاشتها التفاعلية عبر اللمس، تدعم المرآة مساعدًا صوتيًا وتعمل كبوابة للرعاية الصحية عن بعد.يمكن للمستخدمين مشاركة بياناتهم مع الأطباء لتلقي استشارات مخصصة بناءً على مقاييس دقيقة. (العربية)