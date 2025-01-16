في هذه الدولة.. استبدال الشاشة والزجاج الخلفي في "سامسونغ" مجانًا

تعد خدمة "سامسونغ كير بلس" خطة الحماية المميزة من شركة سامسونغ في الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات استثنائية لمالكي الهواتف الرائدة.

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وقد أعلنت شركة سامسونغ مؤخرًا عن تحديث مهم في هذه الخدمة.الآن لم يعد مطلوب دفع 29 دولارًا مقابل كل استبدال للشاشة كما كان من قبل، من الآن فصاعدًا، ستحصل على استبدالات شاشة مجانية غير محدودة، بحسب تقرير نشره موقع "gsmarena".خدمة "سامسونغ كير بلس" ليست مجانية، ولكن لن نضطر بعد ذلك لدفع 29 دولارا مقابل تغيير الشاشة، ستحصل على خدمة تغيير الشاشة مجانا وكذلك الزجاج الخلفي للهاتف، لكن ستدفع رسوم الاشتراك في خدمة "سامسونغ كير بلس".تأتي هذه الخطوة بعد إطلاق إصلاحات البطارية غير المحدودة في آذار 2024.يمكن أن تتراوح تكلفة خدمة "سامسونغ كير بلس" بين 8 و18 دولارًا شهريًا، اعتمادًا على الفئة التي ينتمي إليها جهازك.تمت إضافة استبدالات الشاشة والزجاج الخلفي غير المحدودة تلقائيًا اليوم لجميع المشتركين في "سامسونغ كير بلس".