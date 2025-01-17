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صحة

باحثون يختبرون عقاراً لعلاج أشكال نادرة من مرض يصيب العضلات.. هذا ما توصّلوا إليه

Lebanon 24
17-01-2025 | 09:21
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اختبر فريق من الباحثين من معهد بحوث علم الأدوية للأنظمة الحية بجامعة بيلغورود الوطنية للبحوث، تأثير دواء يعتمد على ناقل فيروسي مرتبط بالغدية، مخصص لعلاج اعتلالات الديسفيرلين.

واعتلالات الديسفيرلين، هي مجموعة من اعتلالات العضلات النادرة التي تتميز بضعف العضلات وضمور مجموعات مختلفة من العضلات حتى الإعاقة الكاملة. ويعتبر هذا المرض نادرا، إذ يحدث لدى سبعة من كل مليون طفل حديث الولادة، وتبدأ الأعراض دون أن يلاحظها أحد، ما يجعل التشخيص صعبا.
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ويقول البروفيسور ميخائيل كوركين رئيس فريق البحث: "تشارك مجموعتنا البحثية في دراسة دواء يعتمد على فيروس مرتبط بالغدة يحمل الحمض النووي التكميلي المحسن للكودون لجين ديسفرلين تحت سيطرة مادة رابطة خاصة بالعضلات. وقد سمح هذا بإمكانية تعزيز التعبير عن ديسفرلين، وكذلك التخلص من عيوب النظائر المرتبطة بموانع استخدام الدواء".

وقد أظهرت نتائج الاختبار فعالية الدواء، حيث لاحظ العلماء تحسنا كبيرا في الأداء البدني لدى الفئران التي تعاني من نقص الديسفيرلين.

ووفقا لعلماء الجامعة، تسمح النتائج التي تم الحصول عليها باستنتاج أن الدواء قيد الدراسة يوفر تعبيرا واضحا عن جين الديسفيرلين، ويمكن أن يكون أساسا لأدوية فعالة لتصحيح الأداء البدني لعلاج اعتلالات الديسفيرلين.

صحة

تكنولوجيا وعلوم

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