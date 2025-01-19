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صحة

موجات الدماغ تمكن العلماء من قراءة نوايا الإنسان!

Lebanon 24
19-01-2025 | 12:59
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طور فريق بحثي بقيادة البروفيسور سانغهيون باك من معهد "دايجو كيونغبووك" للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية شبكة عصبية تستطيع قراءة موجات الدماغ بدقة باستخدام معلومات محددة.


وفقا لما أفادت به صحيفة "تيك إكسبلور" الكورية الجنوبية. وقد تم نشر نتائج البحث في مجلة IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.
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وتختلف بيانات موجات الدماغ إلى حد بعيد بين شخص وآخر حتى عند تنفيذ نفس المهمة. وكان من الضروري في السابق لتحقيق نتائج مماثلة جمع كمية كبيرة من المعلومات عن موجات دماغ شخص واحد بعد تدريبه مسبقا. ولذلك، يمكن اعتبار نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد هذا اختراقا كبيرا.


وقام الفريق البحثي بتطوير نظام معقد متعدد المراحل لتحليل البيانات وتنقيتها من الضوضاء. وتمكنت الخوارزمية من قراءة نوايا المشاركين (أي الحركات التي كانوا ينوون القيام بها) بدقة تصل إلى 76٪. وقال البروفيسور باك: "ستستمر تقنيتنا في التطور حتى يمكن استخدامها بشكل أكثر شمولية في تحليل الإشارات الحيوية المختلفة، مما قد يفتح الباب أمام تطبيقات واسعة في مجالات مثل الطب، والروبوتات، وواجهات التفاعل بين الدماغ والحاسوب".

ويُعد هذا البحث خطوة مهمة نحو فهم أفضل لكيفية عمل الدماغ البشري وتحويل نوايا الأفراد إلى إجراءات فعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقد تكون لهذه التقنية تطبيقات مستقبلية في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية أو في تطوير تقنيات التحكم بالأجهزة باستخدام العقل. (روسيا اليوم)

صحة

تكنولوجيا وعلوم

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