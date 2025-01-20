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تكنولوجيا وعلوم

هاتف "Honor Magic 7 Pro": منافس قوي في سوق الهواتف الرائدة

Lebanon 24
20-01-2025 | 23:00
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يُعد هاتف Honor Magic 7 Pro الجديد أحد الهواتف الذكية الرائدة التي قدمتها شركة هونر في السوق العالمية، ليكون منافسًا قويًا في فئة الهواتف المتطورة. يجمع هذا الهاتف بين المواصفات القوية و التصميم الأنيق، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا التقنية المتطورة التي تجعله خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف رائد يواكب أحدث الابتكارات.
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المواصفات الرئيسية لهاتف Honor Magic 7 Pro:
يتميز Honor Magic 7 Pro بتصميم عصري وأنيق، وتبلغ أبعاده 162.7 × 77.1 × 8.8 ملم ويزن 223 جرامًا. وتأتي الواجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية مقاومة للخدوش من نوع (NanoCrystal Shield)، ويضم الهاتف إطارًا معدنيًا يعزز من صلابته. 

يدعم Magic 7 Pro معيار IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله قادرًا على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة: 
 يضم هاتف هونر Magic 7 Pro شاشة LTPO OLED بحجم قدره 6.8 بوصات، تدعم عرض مليار لون مع دعم تقنية HDR Vivid و Dolby Vision. كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، مما يعزز تجربة التصفح والتنقل بين التطبيقات.

تمتاز شاشة هذا الهاتف بدقة تبلغ 2800 × 1280 بكسلًا، مع كثافة تبلغ 453 بكسلًا لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها مثالية للاستخدام تحت أشعة الشمس المباشرة.

المعالج والأداء: 
  
يعمل هاتف Honor Magic 7 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite الأحدث من كوالكوم والمطور بتقنية تصنيع تبلغ 3 نانومتر، ويأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 830. ويمتاز هذا المعالج بالأداء الفائق القوة والكفاءة في استهلاك الطاقة.

يتوفر هاتف هونر مع ذاكرة تخزين بسعة تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى تيرابايت واحد، وذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 أو 16 جيغابايت؛ مما يجعله مثاليًا للتطبيقات الثقيلة والمهام المتعددة.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة المستخدم MagicOS 9 التي توفر تجربة استخدام سهلة وسلسة، مع دعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي؛ إذ يأتي الهاتف مزودًا بتطبيق Gemini AI من جوجل، إلى جانب تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من تطوير هونر، ومنها أدوات للترجمة وتسجيل الملاحظات.
 
الكاميرا: 
 يقدم هاتف هونر الجديد تجربة تصوير احترافية مما يجعله مناسبًا لهواة التصوير الفوتوغرافي
البطارية والشحن: 
 يحتوي هاتف هونر Magic 7 Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5850 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 100 واط، مما يسمح بشحن البطارية بالكامل خلال مدة تبلغ 33 دقيقة. 

كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط، مما يتيح لك شحن الأجهزة الأخرى بسهولة.

السعر:
 يُباع هاتف Honor Magic 7 Pro الجديد بسعر يبدأ من 1000 دولار. (ait)

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