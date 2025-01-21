بأجهزة مميزة.. Energizer تدخل عالم الحواسب المحمولة

Advertisement

تخطط شركة Energizer لإطلاق حواسب محمولة مزودة بمواصفات مميزة وبسعر منافس.وتبعا لأحدث التسريبات فإن Energizer ستطلق جيلا جديدا من الحواسب تحت اسم "EnergyBook" التجاري، وستتميز ببطارية بسعة كبيرة تكفيها لعدة أيام بالشحنة الواحدة.وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الحواسب ستطلق بنسختين، نسخة مجهزة بشاشة بمقاس 15 بوصة، ونسخة مزودة بشاشة بمقاس 17 بوصة، وستزود هذه الأجهزة بذواكر تخزين داخلية بسعة 128 و256 غيغابايت.لم تكشف Energizer عن المواصفات التقنية لحواسبها المنتظرة، لكنها ذكرت أن أجزاءها ستصنع من مواد صديقة للبيئة، وسيدخل في تركيبها البلاستيك والأولمنيوم والمعادن التي أنتجت من عمليات إعادة التدوير.كما نوّه الخبراء في الشركة إلى أن الحواسب ستطلق بأسعار منافسة جدا، قد تبدأ من 199 دولارا، ووصف موقع Notebookcheck هذه الأسعار بأنها "منخفضة بشكل مذهل"، وأنه لا يوجد عمليا حواسب محمولة في الأسواق حاليا سعرها أقل من 300 أو 400 دولار.وتظهر الصور التي نشرت لتصاميم الحواسب أن الأجهزة حصلت على هيكل نحيف، وزودت بمنافذ USB-C، ومنفذ 2.5 ملم للسماعات، ولوحة تحكم كبيرة تعمل باللمس ثبتت أسفل لوحة المفاتيح.