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تكنولوجيا وعلوم
ظاهرة نادرة شهدتها الشمس اليوم.. قذفت سحابة سوداء إلى الفضاء
Lebanon 24
23-01-2025
|
03:14
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أعلن مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء بأكاديمية العلوم الروسية عن ظاهرة نادرة ومثيرة شهدتها الشمس يوم الأربعاء، حيث قذفت سحابة سوداء مذهلة إلى الفضاء.
وجاء في بيان المختبر المنشور على موقعه الإلكتروني: "شهدت الشمس اليوم ظاهرة نادرة للغاية، بدت في غاية الجمال وإن كانت تحمل شيئًا من الغرابة، حيث تشكلت في وسط القرص المرئي للشمس بنية شبحية ذات لون أسود لافت، ثم انطلقت إلى الفضاء وبدأت في التبدد تدريجيًا في الهالة المحيطة بالشمس".
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وأوضح البيان أن هذه الألوان الغريبة تنتج عادةً عن الهيدروجين المحايد. ويفترض العلماء أن نتوءًا باردًا يحتوي على كميات كبيرة من الهيدروجين المحايد قد قُذف بواسطة التوهجات الشمسية، لينتشر بعد ذلك في أرجاء الهالة الشمسية. واستمرت سحابة البلازما السوداء في الظهور لمدة ثلاث ساعات قبل أن تتبدد وتختفي تمامًا.
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