إليكم أبرز المزايا المُتوقعة في تحديث "iOS 18.4"

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وفقًا لتقرير مارك غورمان من بلومبرغ، تخطط شركة آبل لإطلاق تحديث iOS 18.4 في نيسان المقبل. ومع أن الشركة لم تبدأ بعد دورة الاختبار التجريبي لهذا الإصدار، فإن هناك عددًا من المزايا المُتوقع أن يتضمنها والتي تركز في تحسين قدرات المساعد الصوتي سيري، ودعم المزيد من اللغات في نظام الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence)، وغير ذلك.من المُتوقع أن تقدم آبل ثلاث ترقيات رئيسية للمساعد سيري في إصدار iOS 18.4 القادم، وتشمل هذه الترقيات:- فهم البيانات المختلفة: سيتمكن سيري من فهم وتحليل البيانات المخزنة في جهازك، مثل: رسائل البريد الإلكتروني، والملفات، والصور. وسيتمكن من تحديد المعلومات ذات الصلة بالأمر الصوتي ومساعدتك بفعالية أكبر من قبل.- الوعي بالمحتوى المعروض على الشاشة: القدرة على تعرف ما يحدث على شاشة المستخدم لمساعدته بنحو أفضل في اتخاذ إجراءات معينة.- القدرة على التفاعل مع التطبيقات المختلفة: تعزيز قدرة سيري على العمل داخل التطبيقات المختلفة، سواء كانت تطبيقات آبل الأصلية أو التطبيقات التابعة للجهات الخارجية.عندما أصدرت آبل الدفعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence عبر تحديث iOS 18.2، أعلنت خططها لدعم لغات إضافية بحلول شهر نيسان 2025 وما بعده. ومع أن الشركة لم تحدد التوقيت الدقيق لإطلاق كل لغة، فإنها ذكرت اللغات التي تعتزم دعمها خلال عام 2025.وفي نيسان، سيتضمن تحديث iOS 18.4 القادم دعمًا للغات إضافية، أبرزها:اللغة الصينية.اللغة الإنكليزية (الهند).اللغة الإنكليزية (سنغافورة).اللغة الفرنسية.اللغة الألمانية.اللغة الإيطالية.اللغة اليابانية.اللغة الكورية.اللغة البرتغالية.الغة الإسبانية.اللغة الفيتنامية.