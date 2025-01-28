منافسة شرسة بوجه OpenAI.. شركة DeepSeek تطلق Janus Pro لتوليد الصور

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أعلنت شركة DeepSeek الناشئة الصينية عن نموذجها للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر Janus-Pro-7B، والذي تفوَّق بشكل جزئي على نماذج منافسة مثل DALL-E 3 من OpenAI، وStable Diffusion من Stability AI، وذلك وفقاً لاختبارات معيارية لتوليد الصور.وأوضحت الشركة أن النموذج الجديد تفوق في التصنيفات الخاصة بتوليد الصور بناء على الأوصاف النصية، ما يعزز مكانة DeepSeek كأحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال،حسَّنت الشركة الصينية استراتيجية التدريب لجعل النموذج أكثر كفاءة في التعلم، وبدلاً من الاعتماد على مراحل تدريب متعددة ببيانات مختلفة، تم التركيز على تدريب موحد باستخدام بيانات عالية الجودة.وعززت هذه الاستراتيجية من استقرار تفاصيل الصور المولّدة، وأثَّرت بشكل إيجابي على دقة التفاصيل التي ينتجها النموذج.كما توسعت الشركة في البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، إذ أضافت 72 مليون صورة اصطناعية عالية الجودة إلى مجموعة البيانات، ودمجتها مع بيانات حقيقية. وساهم هذا التوسع في تحسين قدرة النموذج على التعامل مع مهام متنوعة وتوليد صور أكثر دقة واستقراراً.يتوفر Janus-Pro بنسختين رئيسيتين، الأولى تحتوي على مليار وحدة (1B)، والثانية الأكبر تحتوي على 7 مليارات وحدة (7B).يواصل تطبيق DeepSeek الصيني إثارة الجدل داخل الأوساط التكنولوجية، بعد نجاحه في تصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً على متجر أبل للتطبيقات بالولايات المتحدةبينما تتميز النسخة الأكبر بقدرتها على فهم المهام الأكثر تعقيداً، بالإضافة إلى تحسين سرعة التدريب ودقة المهام.يتميز النموذج بقدرته على فهم النصوص والصور معاً، إذ يمكنه الإجابة عن أسئلة بشأن محتوى الصور، أو التعرف على الأشياء والمشاهد المختلفة الموجودة فيها، كما يستطيع Janus-Pro، إنشاء صور بناء على أوصاف نصية مفصَّلة.وعلى سبيل المثال، إذا وصف المستخدم مشهداً يحتوي على "كلب مستلقٍ على شرفة خشبية مع أوراق الخريف"، فإن النموذج قادر على إنتاج صورة دقيقة تتوافق مع هذا الوصف.وحقق نموذج Janus-Pro-7B نتائج متميزة في اختبارات معيارية متعددة، فعلى مستوى ما يتعلق بفهم الوسائط المتعددة سجَّل النموذج 79.2 نقطة على مقياس MMBench، متفوقاً على الجيل السابق من Janus (69.4 نقطة) ونموذج MetaMorph (75.2 نقطة).بينما في توليد الصور من النصوص، سجَّل 0.80 نقطة على مقياس GenEval، متفوقاً على DALL-E 3 من OpenAI (0.67 نقطة)، وStable Diffusion 3 Medium من Stability AI (0.74 نقطة).