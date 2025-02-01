تمثل "الابتكار الذي يقود الكفاءة".. رئيس "أبل" يشيد بالذكاء الاصطناعي الصيني

Advertisement

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك ان نماذج الذكاء الاصطناعي لشركة ديب سيك DeepSeek تمثل "الابتكار الذي يقود الكفاءة".جاء ذلك رداً على أسئلة المحللين حول طموحات الذكاء الاصطناعي لشركة أبل.وقال كوك، ردًا على سؤال أحد المحللين حول كيفية تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي لشركة DeepSeek على هوامش "أبل": "بشكل عام، أعتقد أن الابتكار الذي يقود الكفاءة أمر جيد. وأنت تعلم، هذا ما تراه في هذا النموذج"، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".وتابع كوك مشيرًا إلى أن "أبل" تستفيد من نموذج هجين للذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بتشغيل بعض المهام البسيطة محليًا - باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على شرائح السيليكون المخصصة لأجهزتها.وفي الوقت نفسه، يتم تشغيل مهام أخرى أكثر تعقيدًا في السحابة من خلال الشراكات مع موفري نماذج الذكاء الاصطناعي.وقال كوك أيضًا إن شركة أبل اتبعت دائمًا نهجًا "حكيمًا ومتعمدًا" تجاه هذه الأنواع من النفقات.لدى "أبل" حاليًا شراكة واحدة فقط في مجال الذكاء الاصطناعي، مع "OpenAI"، والتي تسمح لـ "تشات جي بي تي" بالإجابة على أسئلة معقدة من مستخدمي "آيفون" في سحابة خاصة.ادعت "OpenAI" هذا الأسبوع أن لديها دليلًا على أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها استُخدمت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة DeepSeek من خلال عملية تسمى التقطير.إذا كان هذا صحيحًا، فإن ذلك من شأنه أن ينتهك سياسات الاستخدام الخاصة بشركة "OpenAI" ويقوض إنجازات "DeepSeek".لم يمنع هذا الرئيس التنفيذي لشركة أبل من إلقاء بعض كلمات الإطراء على شركة DeepSeek.أشارت شركة أبل إلى أن شراكتها مع "OpenAI" ليست حصرية، وقد تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي لشركات أخرى في آيفون في المستقبل، مثل Gemini من "غوغل" أو Claude من "أنثروبيك".وبخلاف مزاعم "OpenAI" بسرقة الملكية الفكرية، اقترح العديد من المحللين التقنيين أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة DeepSeek تم تدريبها باستخدام وحدات معالجة رسومية وتكاليف حسابية أكثر بكثير مما تدعي الشركة. وهذا يعني أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة DeepSeek لم يتم تدريبها بكفاءة كما يشتبه البعض.ومع ذلك، يقدم مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني الوصول إلى نماذجه بخصم كبير مقارنة بما تفرضه مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية.من جانب أخر زعم كوك أن الشركة شهدت مبيعات أقوى في المناطق التي طرحت فيها Apple Intelligence مقارنة بالمناطق التي لم تفعل فيها ذلك.(العربية)