جديد "آيسر".. حواسيب متطورة وهذه مواصفاتها

كشفت شركة آيسر Acer التايوانية عن حاسوبين محمولين جديدين مخصصين للألعاب، ويندرج الجهازان ضمن سلسلة Predator Helios Neo، التي تقدم تقنيات متطورة لتعزيز تجربة اللعب.

Advertisement



ويحمل الجهازان اسمي Helios Neo 16 AI و Helios Neo 18 AI، وهما يعملان بمعالج Intel Core Ultra 9 275HX العالي الأداء وبطاقة رسومات GeForce RTX 5070 Ti الجديدة من إنفيديا، من أجل تقديم أداء فائق لتشغيل أحدث الألعاب بسلاسة.



ويتميز الجهازان بتصميم أنيق وعصري مع إضاءة RGB على الجهة الخارجية، ولوحة مفاتيح تدعم الإضاءة الديناميكية، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت.



ويقدّم الجهازان اتصالًا فائق السرعة عبر تقنية Intel Killer Ethernet مع دعم الاتصال بشبكات Wi-Fi 6E، مما يضمن تجربة لعب سلسة عبر الإنترنت. وتدعم الشاشات تقنيات NVIDIA G-SYNC و Advanced Optimus و MUX Switch، مما يسهم في تحسين جودة الصورة، وتقليل زمن الاستجابة.

ويأتي جهاز Helios Neo 16 AI بشاشة OLED بمعدل تحديث يصل إلى 240 هرتزًا، وزمن استجابة منخفض للغاية، في حين يأتي جهاز Helios Neo 18 AI بشاشة Mini LED بمعدل تحديث يبلغ 250 هرتزًا.



ومن المقرر أن يتوفر جهاز Helios Neo 16 AI بدايةً من شهر نيسان المقبل بسعر يبدأ من 1900 دولار، في حين سيُطلق جهاز Helios Neo 18 AI في مايو بسعر يبدأ من 2200 دولار، وستوفر آيسر الجهازين في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الأوروبية والولايات المتحدة.