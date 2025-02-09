4 أفكار لهدايا تقنية





سماعات أذن ومكبرات صوت

تُعدّ سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية ومكبرات الصوت المحمولة بتقنية البلوتوث فئات ذات خيارات لا نهاية لها. يمكنك عدّها هدايا موثوقاً بها حيث لا يمكنك أن تخطئ في اختيارك.

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• سماعات «سينهايزر أكسينتوم»، Sennheiser's Accentum، اللاسلكية الحقيقية المصمَّمة بشكل مريح مزوَّدة بمستشعرات «ترو ريسبونس» الديناميكية بحجم 7 ملم، مما ينتج صوت «سينهايزر» المميز مع صوت جهير جذّاب وأصوات متوسطة طبيعية مع صوت عالٍ واضح. وتتميّز سماعات الأذن العاملة بتقنية بلوتوث 5.3 بأوضاع التخفيض النشط للضوضاء والشفافية الهجينة لحجب الضوضاء الخلفية في أي بيئة، بما في ذلك شوارع المدينة المزدحمة والطائرات.



يُعد تطبيق «سينهايزر» المصاحب (على نظامي «آي أو إس» أو «آندرويد») رائعاً للتحكم في الكثير من الميزات، بما في ذلك خفض الضوضاء النشط، واختيار مقدار الضوضاء الخلفية التي تريد حجبها. يمكن للتطبيق تخصيص الصوت الخاص بك باستخدام معادل من 5 نطاقات.



تدوم سماعات الأذن هذه لمدة تصل إلى 8 ساعات قبل الحاجة إلى الشحن في علبة التخزين ذاتية الشحن، التي يجري شحنها باستخدام شاحن لا سلكي من طراز «آي كيو» الذي تفضّله أو كابل «يو إس بي - سي» المتضمَّن. الألوان المتاحة: الأسود والأزرق والأبيض.



الموقع: (https://www.sennheiser-hearing.com/en-US/p/accentum-true-wireless) السعر: 199.95 دولار.





• مكبر الصوت «تريبيت إكس ساوند بلس 2 بلوتوث»، Tribit's XSound Plus 2 Bluetooth speaker، يتميّز بصوت ممتاز وحجم محمول وسعر مناسب للمستهلك.



يوجد داخل مكبر الصوت الذي تبلغ أبعاده «7.8 × 2.6 × 2.7» بوصة، ويبلغ وزنه 1.76 رطل، زوج من السماعات الديناميكية كاملة النطاق المصنوعة من النيوديميوم، التي تُنتج صوتاً بقدرة 30 واط مع وضوح نقي. يمكن تشغيل خوارزمية «إكس باس» الحاصلة على براءة اختراع لإضافة صوت جهير إضافي.



يقترن مكبر الصوت مع تقنية بلوتوث 5.3، لذلك فهو يدعم الارتباط المتعدد، مما يسمح بالاقتران المتزامن لأجهزة متعددة (تُباع بشكل منفصل) للحصول على صوت استيريو كامل.



يعمل «إكس ساوند بلس 2» لمدة 24 ساعة مع ضبط مستوى الصوت عند 60 في المائة مع وقف ميزة «إكس باس». ويتميّز بدرجة حماية «آي بي إكس 7» المقاومة للماء، مما يسمح للسماعة بمقاومة الغمر لمستوى 3 أقدام من الماء من دون أي ضرر. يوفّر وضع الحفلة والتوافق الكامل مع تطبيق «تريبيت» التخصيص، ليناسب التفضيلات الفردية باستخدام معادل الصوت المخصص.



الموقع: (https://tribit.com/products/tribit-xsound-plus-2-portable-bluetooth-speaker)، السعر: 69.99 دولار.



حافظة «إير بودز» وشاحن متنقل

تحتاج كل من هواتف «آيفون» وسماعات «إير بودز» إلى الحماية، وتوفر حافظة «إي إس آر» المقاوِمة للماء لهاتف «آيفون» وحافظة «سايبر فليكلوك» هذه الحماية تماماً. بدلاً من شراء هدية عشوائية لشخص ما، إليك بعض الأفكار الجيدة عن بعضها.سماعات أذن ومكبرات صوتتُعدّ سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية ومكبرات الصوت المحمولة بتقنية البلوتوث فئات ذات خيارات لا نهاية لها. يمكنك عدّها هدايا موثوقاً بها حيث لا يمكنك أن تخطئ في اختيارك.• سماعات «سينهايزر أكسينتوم»، Sennheiser's Accentum، اللاسلكية الحقيقية المصمَّمة بشكل مريح مزوَّدة بمستشعرات «ترو ريسبونس» الديناميكية بحجم 7 ملم، مما ينتج صوت «سينهايزر» المميز مع صوت جهير جذّاب وأصوات متوسطة طبيعية مع صوت عالٍ واضح. وتتميّز سماعات الأذن العاملة بتقنية بلوتوث 5.3 بأوضاع التخفيض النشط للضوضاء والشفافية الهجينة لحجب الضوضاء الخلفية في أي بيئة، بما في ذلك شوارع المدينة المزدحمة والطائرات.يُعد تطبيق «سينهايزر» المصاحب (على نظامي «آي أو إس» أو «آندرويد») رائعاً للتحكم في الكثير من الميزات، بما في ذلك خفض الضوضاء النشط، واختيار مقدار الضوضاء الخلفية التي تريد حجبها. يمكن للتطبيق تخصيص الصوت الخاص بك باستخدام معادل من 5 نطاقات.تدوم سماعات الأذن هذه لمدة تصل إلى 8 ساعات قبل الحاجة إلى الشحن في علبة التخزين ذاتية الشحن، التي يجري شحنها باستخدام شاحن لا سلكي من طراز «آي كيو» الذي تفضّله أو كابل «يو إس بي - سي» المتضمَّن. الألوان المتاحة: الأسود والأزرق والأبيض.الموقع: (https://www.sennheiser-hearing.com/en-US/p/accentum-true-wireless) السعر: 199.95 دولار.• مكبر الصوت «تريبيت إكس ساوند بلس 2 بلوتوث»، Tribit's XSound Plus 2 Bluetooth speaker، يتميّز بصوت ممتاز وحجم محمول وسعر مناسب للمستهلك.يوجد داخل مكبر الصوت الذي تبلغ أبعاده «7.8 × 2.6 × 2.7» بوصة، ويبلغ وزنه 1.76 رطل، زوج من السماعات الديناميكية كاملة النطاق المصنوعة من النيوديميوم، التي تُنتج صوتاً بقدرة 30 واط مع وضوح نقي. يمكن تشغيل خوارزمية «إكس باس» الحاصلة على براءة اختراع لإضافة صوت جهير إضافي.يقترن مكبر الصوت مع تقنية بلوتوث 5.3، لذلك فهو يدعم الارتباط المتعدد، مما يسمح بالاقتران المتزامن لأجهزة متعددة (تُباع بشكل منفصل) للحصول على صوت استيريو كامل.يعمل «إكس ساوند بلس 2» لمدة 24 ساعة مع ضبط مستوى الصوت عند 60 في المائة مع وقف ميزة «إكس باس». ويتميّز بدرجة حماية «آي بي إكس 7» المقاومة للماء، مما يسمح للسماعة بمقاومة الغمر لمستوى 3 أقدام من الماء من دون أي ضرر. يوفّر وضع الحفلة والتوافق الكامل مع تطبيق «تريبيت» التخصيص، ليناسب التفضيلات الفردية باستخدام معادل الصوت المخصص.الموقع: (https://tribit.com/products/tribit-xsound-plus-2-portable-bluetooth-speaker)، السعر: 69.99 دولار.حافظة «إير بودز» وشاحن متنقلتحتاج كل من هواتف «آيفون» وسماعات «إير بودز» إلى الحماية، وتوفر حافظة «إي إس آر» المقاوِمة للماء لهاتف «آيفون» وحافظة «سايبر فليكلوك» هذه الحماية تماماً.

• حافظة «فليكلوك»، FlickLock Case، لجهاز «إير بودز» تتميّز بقفل الأمان الجديد من «إي إس آر» لإبقاء سماعات الأذن في مكانها وآمنة في الحافظة المحمولة القوية. وهي مصنوعة من سبعة مغناطيسات قوية وآلية فتح مغناطيسية سهلة الاستخدام على الغطاء الذي يمكن فتحه بيد واحدة.



اختبرت شركة «إي إس آر» النظام ليتحمل أكثر من 20000 مرة استخدام. وتتوافق حافظة «فليكلوك» مع «ماغ سيف» بجانب نظام تمرير مدمج في علبة التخزين، ما يتيح شحن «إير بودز» باستخدام وحدات شحن ساعة «أبل» و«آيفون» و«إير بودز». تم دمج مشبك حلقة التسلق وزر إقران في العلبة. تتوفر العلبة بسبعة ألوان. السعر يبدأ من 18.99 دولار



• الكيس المقاوِم للماء لهاتف «آيفون»، يسمح بالوصول إلى معظم ميزات الجهاز مع الحفاظ عليه محكم الإغلاق داخل هذه الحافظة المقاوِمة للماء. توفر آلية القفل، بما في ذلك حلقة مانِعة للتسرب مع تصنيف «آي بي إكس 8» المقاوِم للماء، حماية كاملة لجهاز «آيفون» الخاص بك حتى عمق 100 قدم. وإذا انزلق الكيس تحت الماء، فإن تصميمه الرغوي العائم يسمح له بالطفو عندما يكون بعيداً عن متناول اليد حتى لا يغرق ويضيع.



يتضمن المنتج حزاماً قابلاً للتعديل، وتحتوي العلبة على فتحة لتخزين مبالغ صغيرة من المال أو بطاقتَي ائتمان. يتوفر كيس «إي إس آر» المقاوم للماء لهاتف «آيفون» بستة ألوان وثلاثة أحجام.



الموقع: (https://www.esrgear.com). السعر يبدأ من 18.99 دولار.



• بنك الطاقة «ماغ-غو» من شركة «أنكر». الطاقة المحمولة شيء يحتاج إليه الجميع تقريباً. ويُعد هذا الجهاز واحداً من أكثر الأجهزة تنوعاً، حيث يتميز بحجم مناسب للسفر، ومزوّد ببطارية قابلة لإعادة الشحن بسعة 10 آلاف ملي أمبير-ساعة.



يتم توصيل كابل «يو إس بي - سي» بطول 8.46 بوصة بالبطارية، وعندما لا يتم استخدامه للشحن، يعمل كحزام للحمل. يوجد أيضاً منفذ «يو إس بي - سي» مدمج، وشاحن ساعة «أبل» قابل للطي بقوة 5 واط، معتمَد من «أبل». يمكن استخدام كل شيء في وقت واحد لشحن أجهزة متعددة تصل إلى 30 واط.



توجد أيضاً شاشة تعرض مقدار الطاقة المتبقية في بنك الطاقة «ماغ-غو» قبل الحاجة إلى تعزيز الطاقة. يستغرق الشحن الكامل 1.5 ساعة، ويمكنه شحن الأجهزة الأخرى في أثناء إعادة الشحن. يمكن إجراء إعادة الشحن من أي مصدر طاقة «يو إس بي»، بما في ذلك منفذ مفتوح على الحاسوب المحمول، مع توصيل الأجهزة الخاصة بك في الوقت نفسه للشحن. الألوان المتاحة: متوفر بالأسود والأخضر والوردي والأبيض.



الموقع: (https://www.anker.com/products/a1657-maggo-10000mah-power-bank)، السعر: 79.99 دولار. (الشرق الاوسط)