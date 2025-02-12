Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تقدم ميزة جديدة

Lebanon 24
12-02-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1319598-638749881940577616.jpg
Doc-P-1319598-638749881940577616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتادت غوغل على إضافة مزايا عدة إلى Google Messages، مثل وظيفة إلغاء الإرسال المُشاعة، إلا أن هناك مخاوف من ميزة جديدة قادمة، من تأثيرها السلبى على عملية إرسال الرسائل لمستخدمى بطاقة SIM المزدوجة.
Advertisement

جاء ذلك بعد تحليل إصدار جديد لرسائل Google، حيث عثر الأشخاص فى Android Authority على بعض التعليمات البرمجية التى تشير إلى أن الشركة ستنقل محدد بطاقة SIM، وفي الوقت الحالى، يمكنك تحديد بطاقة SIM التى تريد استخدامها لإرسال رسالة نصية فى مربع الإنشاء.
ويظل التفضيل كما هو بالنسبة لإرسال الرسائل النصية إلى جهة اتصال معينة ما لم تقم بتغييره، وتعد هذه الطريقة مريحة للغاية للتبديل بين بطاقات SIM عند إرسال رسالة نصية إلى شخص ما، وكل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة SIM في مربع الإنشاء في رسائل Google، لكن الازمة تمكن في رغبةتريد Google لجعل العملية معقدة بعض الشيء.

جاد ذلك بعد  تحليل إصدار رسائل Google 20250209_01_RC00.phone.openbeta_dynamic، حيث تم اكتشاف إزالة رمز تبديل بطاقة SIM من مربع الإنشاء، وقد تم نقل مفتاح التبديل إلى قسم تفاصيل الملف الشخصي/المحادثة، وسيتطلب هذا التغيير منك الانتقال إلى قسم تفاصيل الملف الشخصي/المحادثة لتحديد بطاقة SIM للمحادثات الفردية.

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو تغييرًا غير مهم وليس له أي تأثير على كيفية استخدامك للتطبيق، إلا أنه قد يزعج المستخدمين الذين يقومون بالتبديل بشكل متكرر بين بطاقات SIM.

وسيعرض التطبيق بطاقة SIM التي تم استخدامها لإرسال رسالة، لذلك على الأقل لن يكون هناك أي لبس حول ذلك وستظل رسائل Google تسمح لك بتعيين بطاقة SIM افتراضية لإرسال الرسائل في تطبيق الإعدادات، ولكن إذا كنت تقوم دائمًا بتبديل الخدمات، فيمكنك بدلاً من ذلك أن تطلب من التطبيق "السؤال في كل مرة" ترسل فيه رسالة نصية إلى شخص ما.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:41 | 2025-02-12
15:30 | 2025-02-12
13:00 | 2025-02-12
10:45 | 2025-02-12
10:40 | 2025-02-12
10:11 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24