لفحص "أمان" بياناتك الالكترونية.. خدمة ستفيدك كثيراً!

أطلقت شركة Dark Entry خدمة مجانية تتيح للمستخدمين التحقق مما إذا كانت بياناتهم الشخصية، بما في ذلك كلمات المرور، قد تعرضت للاختراق أو التسريب على الإنترنت، في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

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وأعلنت الشركة عن خدمتها الجديدة خلال مؤتمر Leap 2025 التقني الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض بين 9 إلى 12 فبراير، وقالت Dark Entry إن الخدمة تستهدف حماية قطاع الأعمال عبر "حزمة من المزايا التي تُحصن العلامات التجارية ومختلف أشكال الكيان الرقمي للشركات على شبكة الإنترنت، من التعرض لأي عمليات تسريب لبيانات منتجاتهم وأنظمتهم البرمجية وشبكاتهم الداخلية، إلى جانب إمكانية حماية وجودهم الرقمي على الشبكات الاجتماعية في مواجهة محاولات انتحال صفتهم".



وقال محمود حجازي، المدير التنفيذي لشركة دارك إنتري في تصريحات لـ"الشرق"، إن اختراق الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية قد ينتج عنه تسريب كم ضخم من البيانات الحساسة، مثل كلمات المرور وملفات الارتباط وأسماء المستخدم وعناوين البريد الإلكتروني والمعلومات البنكية.



وأضاف: "هناك أسباب عدة تقف وراء اختراق الأجهزة التي يتفاعل المستخدمون معها بشكل يومي، مثل تحميل البرمجيات غير الموثوقة وحملات التصيد الإلكتروني سواءً عبر الشبكات الاجتماعية أو البريد الإلكتروني".



كيف تعمل الخدمة؟

يمكن لأي شخص أو مؤسسة استخدام الخدمة بسهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي لشركة Dark Entry وإدخال عنوان البريد الإلكتروني في مربع البحث الظاهر على الصفحة الرئيسية.



بعد ذلك، يقوم النظام بفحص قواعد البيانات المسربة على شبكات الإنترنت المظلم Dark Web و"الديب ويب" ومواقع تداول المعلومات المقرصنة، للتحقق مما إذا كان البريد الإلكتروني قد ظهر في أي عملية اختراق أو تسريب بيانات.





وفي غضون ثوانٍ، ستظهر إحدى رسالتين أمام المستخدم، إما رسالة"!Compromised" والتي تعني أن الجهاز أو الحساب قد تعرض للاختراق سابقاً، مع تقديم نصائح حول كيفية تأمينه، أو "!Good News - No Leaks"، والتي تعني أن البريد الإلكتروني لم يظهر في أي من التسريبات المتاحة.



واعتبر حجازي أن هناك فارقاً كبيراً بين الخدمة الجديدة التي تقدمها شركته إلى المستخدمين وما تتيحه منصة HaveIbeenPwned، والتي تركز على جمع تسريبات البيانات من الخدمات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، فإن دارك إنتري تبحث في تسريبات برامج سرقة البيانات (Infostealer Logs)، مما يوفر معلومات قال إنها "أكثر دقة حول الأجهزة التي تم اختراقها وسرقة بياناتها الشخصية، وليس مجرد تسريبات المواقع والخدمات".

وتتضمن قاعدة البيانات التي تبحث خلالها الخدمة الجديدة من شركة دارك إنتري أكثر من 25 مليار سجل من البيانات الناتجة عن عمليات اختراق الأجهزة الشخصية وأجهزة الشركات، وكذلك حملات التصيد الإلكتروني الجماعية (Mass Phishing Campaigns)، والبيانات المجموعة من منتديات الهاكرز، أو على منصات غير قانونية، إلى جانب إدراج البريد الإلكتروني في قوائم التسريبات الشاملة (Combo & ULP Lists) التي تحتوي على ملايين الحسابات المخترقة.



والخدمة الجديدة متاحة مجاناً للجميع، سواءً كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات أكاديمية، كما يمكن استخدامها بعدة لغات، بما في ذلك اللغة العربية، مما يسهل على المستخدمين في المنطقة العربية الوصول إليها والاستفادة منها. (الشرق للأخبار)