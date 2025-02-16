ذكرت تقارير إعلامية أن شركة "آبل" تخطط لإطلاق نسخة خاضعة للرقابة من ميزات الذكاء الاصطناعي المرتقبة في الصين، بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا المحليين مثل "علي بابا" و"بايدو".

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الشركة الأميركية تعمل على تكييف منصة Apple Intelligence لتتماشى مع القوانين الصينية، مع إمكانية طرحها في السوق في أيار المقبل.

Advertisement

وبعد إعلان "آبل" عن شراكتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع "علي بابا"، ارتفعت أسهم الشركة بنحو 2% يوم الخميس.



ولضمان توافق نماذج الذكاء الاصطناعي مع القيود الرقابية الصينية، تعتمد "آبل" على مطوري البرامج المحليين، حيث يعتقد أن "علي بابا" و"بايدو" سيتوليان مراجعة ومعالجة مخرجات الذكاء الاصطناعي لضمان امتثالها للرقابة الصينية، (أي حذف أو تعديل أي محتوى قد يتعارض مع القوانين والسياسات المحلية قبل عرضه على المستخدمين). (روسيا اليوم)