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تكنولوجيا وعلوم
لكل مستخدمي "واتساب".. استعدوا لهذه الميزة قريبًا!
Lebanon 24
24-02-2025
|
14:00
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يعمل تطبيق المراسلة الشهير "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، على تطوير ميزة جديدة ستسمح بعرض عدد المشاهدين لتحديثات القنوات لمستخدمي نسخة الويب.
وسيظهر عدد مشاهدي كل تحديث بالقناة أسفل التحديث وفوق التفاعلات التي تلقاها التحديث، مما يسمح للقائمين على القناة بمعرفة حجم التفاعل من المتابعين.
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ولن تشمل هذه الميزة متابعي القناة فقط، بل ستضم أيضًا مستخدمي "واتساب" الذين بحثوا عن القناة لكنهم لا يتابعونها بعد، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات "واتساب".
وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة القائمين على القنوات في فهم أداء التحديثات لتحسين استراتيجية المحتوى لزيادة المشاركة.
وقد تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للشركات والمؤسسات التي تستخدم قنوات "واتساب" كأداة تسويق، حيث ستقدم رؤية معززة بالبيانات حول تفاعل الجمهور مع تحديثات معينة.
وفي حفاظ على خصوصية المتابعين، ستعرض هذه الميزة العدد الإجمالي لمشاهدات تحديث ما على قناة من دون الكشف عن أسماء أو أرقام هواتف أولئك الذين شاهدوا التحديث، لضمان الحفاظ على خصوصية هويتهم وبياناتهم.
لكن لا يتضح بعد ما إن كان "واتساب" سيجعل عدد المشاهدين لتحديث ما على قناة مقصورًا على القائمين على هذه القناة أم أن هذه المعلومات ستكون متاحة لجميع المتابعين.
ولا تزال ميزة عرض عدد مشاهدي تحديثات القناة لنسخة الويب من "واتساب" قد التطوير، ومن المتوقع أن طرحها في تحديث مستقبلي.
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