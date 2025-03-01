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تكنولوجيا وعلوم

هل يمكن للساعة الذكية أن تنقذ حياتك؟

Lebanon 24
01-03-2025 | 09:20
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تمكنت غوغل من العمل على خوارزمية تعلم آلي على ساعة ذكية لديها القدرة على اكتشاف فقدان مفاجئ للنبض، حيث تم تصميم النظام لتحديد أحداث السكتة القلبية، ويمكنه إجراء مكالمة طوارئ تلقائيًا عندما يستشعر حدوث ذلك، حتى لو كان المستخدم غير مستجيب.
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ووفقا لما ذكره موقع " medicalxpress"، فإن السكتة القلبية خارج المستشفى (OHCA) سببًا مهمًا للوفاة القلبية المفاجئة، حيث تعتمد معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير على التعرف والتدخل الفوري.
أجرى الباحثون تقييم ما إذا كانت الساعة الذكية يمكنها اكتشاف الأحداث التي لا يوجد فيها نبض بشكل مستقل والاتصال بخدمات الطوارئ مع تقليل الإنذارات الكاذبة.
وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature، ، "الكشف التلقائي عن فقدان النبض على ساعة ذكية للمستهلك"، درب الباحثون خوارزمية باستخدام التصوير الضوئي (PPG) وبيانات الحركة، ثم تحقق الفريق من صحة النظام عبر ست مجموعات متميزة، بما في ذلك الإعدادات السريرية الخاضعة للرقابة والبيئات الواقعية الحرة.
ارتدى 220 مشاركًا الساعة الذكية بشكل سلبي في الحياة اليومية لمعرفة عدد مرات حدوث الإيجابيات الكاذبة، وتمت دراسة 135 مشاركًا في ظروف المعيشة الحرة (للتحديد) وفي بيئة خاضعة للرقابة حيث تم إيقاف نبضهم عمدًا.
حاكى 21 شخصًا مدربًا مهنيًا انهيارات السكتة القلبية خارج المستشفى لتقييم دقة اكتشاف الخوارزمية أثناء الأحداث عالية الحركة.
لم يتم العثور على أي فرق إحصائي بين إشارات PPG من الرجفان البطيني وانعدام النبض الناجم عن انسداد الشرايين، حيث كانت الحساسية للأحداث التي لا يوجد فيها نبض ولا حركة 72٪، في حين كانت الحساسية لأحداث الانهيار المحاكاة 53٪.
حدد النظام انعدام النبض في غضون 57 ثانية، تليها عملية فحص استجابة المستخدم لمدة 20 ثانية قبل بدء المكالمة.
يمكن للأجهزة القابلة للارتداء التي تكتشف السكتة القلبية أن تعمل على تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير.
وتم تدريب الخوارزمية باستخدام أحداث انعدام النبض المتحكم فيها وقد لا تتطابق تمامًا مع الأحداث في العالم الحقيقي، لذلك قد يتيح جمع بيانات الساعة الذكية المستمرة في العالم الحقيقي إجراء المزيد من التحسينات لتحسين دقة الخوارزمية وموثوقيتها في ظروف متنوعة. (اليوم السابع)
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