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تكنولوجيا وعلوم
تسريبات... سعر أول "آيفون" قابل للطيّ 2500 دولار
Lebanon 24
06-03-2025
|
10:30
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لطالما ظل هاتف آيفون القابل للطيّ مجرد حلم لعشاق منتجات "آبل"، لكن التسريبات الأخيرة تشير إلى أنه قد يصبح حقيقة قريبًا، وإن كان بسعر صادم قد يصل إلى 2500 دولار، وفقًا للمحلل الشهير مينغ تشي كو.
في مذكرة حديثة للمستثمرين، كشف كو أن آيفون القابل للطي قد يتراوح سعره بين 2000 و2500 دولار، متجاوزًا بذلك Galaxy Z Fold 6 من "سامسونغ"، الذي يبلغ سعره 1900 دولار.
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ويعود هذا الفارق إلى حرص "آبل" على الحفاظ على مكانتها كعلامة تجارية فاخرة، مما يعني أن الهاتف سيأتي بمواصفات استثنائية تبرر سعره المرتفع، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends".
ويتوقع أن يتميز الهاتف الجديد بتصميم فريد، حيث تسعى "أبل" إلى إلغاء التجاعيد التي تظهر على شاشات الهواتف القابلة للطي، وهي مشكلة لم تتمكن أي شركة من حلها بالكامل حتى الآن.
كما تخطط لاستخدام سبائك التيتانيوم في الهيكل، بالإضافة إلى دمج الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم في الأجزاء الداخلية، على غرار سلسلة iPhone 16 Pro. (العربية)
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