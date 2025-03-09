يمكنه استنساخ شخصيتك... شركة كورية تطور نظام تشغيل بالذكاء الاصطناعي

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وعرضت شركة "Newnal " الناشئة، التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقرًا لها، نظام تشغيل للهواتف الذكية يستخدم بياناتك السابقة والحالية لإنشاء مساعد شخصي معتمد على الذكاء الاصطناعي، لكن هدفه هو أن يكون نسخة من مالك الهاتف.ويكون للمساعد الذكي مظهر المستخدم، ويتصرف مثله، ويتعلم منه، وحتى يكبر مثله، بحسب تقرير لموقع "CNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".ويصل نظام التشغيل القائم على البلوكشين إلى التطبيقات والحسابات الشخصية، مثل "إنستغرام" و"Gmail"، لإنشاء مخطط معرفي عن المستخدم، ويتعلم كل شيء عنه بشكل أساسي.ووفقًا للشركة، يتم استخدام كل هذه البيانات لإنشاء أفتار للمساعد الذكي يشبه المستخدم إلى حد كبير ويمكنه الرد والتصرف تمامًا كما يفعل المستخدم.وعلى عكس نماذج الذكاء الاصطناعي الشائعة الأخرى مثل روبوتات الدردشة "شات جي بي تي" أو "Gemini"، قالت "Newnal" إن مستخدميها يمتلكون نظام التشغيل "Web3 AI Newnal OS" ويدربونه على بياناتهم بدلًا من البيانات الموجودة على الإنترنت، مما يعني أن تجربة كل مستخدم تختلف عن الأخرى.وذكرت الشركة أن نظام التشغيل يعتمد على تقنية البلوكشين ومشفر ومفتوح المصدر ويمكن دمجه في أي جهاز.وعند عرضه في مؤتمر "MWC"، جعل نظام التشغيل الجزء العلوي من شاشة الهاتف الذكي مخصصًا لأفتار المساعد الذكي، فيما يكون الجزء السفلي للمهام التقليدية للهواتف الذكية، مثل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني.وعلى الرغم من أن التفاصيل لا تزال محدودة ويبدو أن مفهوم نظام التشغيل من "Newnal" لا يزال بعيدًا من الوصول للمستخدمين، إلا أنه قد يشير إلى ما يخبئه المستقبل للذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة.