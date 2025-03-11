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تكنولوجيا وعلوم
كيف ترصد جهاز تتبّع مخفياً في سيارتك؟
Lebanon 24
11-03-2025
|
01:17
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تشير أحدث الإحصاءات إلى أن 80 في المائة من ضحايا التعقب كانوا يتعرضون للتتبع تكنولوجياً.
من أشهر طرق القيام بذلك، وفقاً لـ«يو إس إيه توداي» استخدام أجهزة التتبع، مثل «إير تاغ»، التي تعمل بتقنية «جي بي إس»، إذ إنها
صغيرة
إلى حد يسمح بوضعها خلسة داخل حقيبة أو جيب أو سيارتك دون أدنى ملاحظة.
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وربما يكون لديك صديق أو
حبيب
سابق يريد إزعاجك. كما يستهدف المحتالون السائحين أيضاً. والأمر الجيد هو أن جوالك يستطيع إنذارك عندما يرافقك جهاز تعقب مجهول. وإذا لم يفلح كل ذلك، فإن طرق الاستكشاف الأقدم ستكون مفيدة.
ويبدأ جهاز «إير تاغ» AirTag عادة في إطلاق إشارة تنبيه فقط بعد مرور 24 ساعة عندما يكون بعيداً عن صاحبه، وهذه الفترة تمنح الشخص المتعقب مدة طويلة لمراقبة حركاتك إذا كان من المنطقة. وإذا كان سارق سيارات يتعقب رحلتك، فيمكنه معرفة تحركاتك اليومية الاعتيادية ويتعقبك حتى المنزل قبل اكتشافك ما يحدث.
وتشير الشائعات إلى أن جهاز «إير تاغ 2» من شركة «أبل»، المقرر طرحه في وقت لاحق من العام الحالي، سوف يتضمن تقنية مضادة للتعقب.
وفي الأدوات الحالية من «إير تاغ» يمكن للمتعقبين البارعين في التكنولوجيا انتزاع السماعة الداخلية المدمجة، حتى لا تتمكن من سماع أي إشارة تنبيه، لكن من المفترض أن تجعل الإصدارات الحديثة من الجهاز هذا الأمر أصعب.
خطوات احتراس
عليك الآن القيام بكل ما في وسعك حتى تبقى آمناً.
* في جوال «الآيفون»، تأكد من وجود القليل من الإعدادات:
- افتح الإعدادات، ثم «الخصوصية والأمان»، ثم اختر «خدمات الموقع»، وانقر عليها وابحث عن «اعثر على الآيفون الخاص بي»، ثم اتجه نحو «خدمات النظام»، ثم تشغيل «مواقع مهمة».
- اتجه بعد ذلك إلى الإعدادات، ثم عدّل الوضع إلى «بلوتوث».
- اتجه إلى الإعدادات، ثم «الإشعارات»، وبعدها «إشعارات التعقب»، ثم عدّل الوضع إلى «إتاحة الإشعارات».
- الآن افتح «اعثر على تطبيقي»، وانقر على العناصر أسفل الشاشة. انقر على «تحديد هوية العنصر المستدل عليه».
* في جوال بنظام «آندرويد». تكون العملية مشابهة ما دام أن جوالك يعمل بنظام «آندرويد 6.0» أو نظام أحدث منه. إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى جوال جديد.
- افتح الإعدادات، ثم اختر «الموقع»، وعدّل الوضع إلى «استخدم الموقع»، أو «فحص الواي فاي» أو «فحص البلوتوث». افتح «البلوتوث» من خلال الإعدادات، ثم انقر على «البلوتوث».
- للتأكد من إتاحة وتنشيط إشارات التنبيه، اذهب إلى الإعدادات، ثم إلى «الأمان والطوارئ»، وبعد ذلك «العثور على إشارات تنبيه بشأن جهاز تعقب مجهول»، ثم تعديل الوضع إلى «إتاحة إشارات التنبيه».
فحص السيارة
لا يتعلق الأمر بانتزاع السماعات فحسب، حيث يمكن لأجهزة التعقب الأقدم ألا تضبط إشارة تنبيه، ويستطيع المحتالون البارعون في التكنولوجيا إعادة ضبط أجهزة تعقب حديثة لتتبعك دون أن تدري لأشهر.
لهذا السبب من المهم فحص سيارتك بين الحين والآخر، حتى إذا لم تسمع أي إشارات إنذار أو تنبيه. أولاً أحضر مصباحاً ومرآة.
- ابدأ خارج سيارتك. افحص الأماكن التي يمكن أن يُثبت بها جهاز تعقب مغناطيسياً مثل حجرة إطار السيارة والشبكة الأمامية والجزء السفلي من السيارة، وممتصات الصدمة، والجزء المحيط بأنبوب العادم، والسطح وغطاء المحرك والمحرك وأقطاب البطارية.
- أما داخل سيارتك، فافحص شقوق وفجوات المقعد، والجيوب ولوحة القيادة، وعجلة القيادة، وصندوق (القفازات) قرب لوحة القيادة، والصندوق الخلفي. انظر أسفل الإطار الاحتياطي، ولوحة القيادة على جانب السائق أيضاً، وداخل منفذ التشخيص على متن المركبة.
إذا لم تعثر على أي شيء، لكن لا تزال تشعر بعدم الارتياح، فجرّب جهاز كشف التنصت bug detector. يصلح هذا الخيار الجيد (37 دولاراً) TOPWAY Hidden Camera Detector للسيارات والمنازل والحقائب أو ما شابه. ومن الشائع استخدام المحتالين للكاميرات الصغيرة المخبأة أيضاً.
وفي حالة عثورك على جهاز تعقب، ما العمل حينها؟ لا تهشم الجهاز أو تعطله، فأنت تريد تزويد الشرطة بكل المعلومات التي تحتاجها للقبض على من ثبّت ذلك الجهاز.
- أولاً خذ جهاز «الآيفون» الخاص بك، أو الجهاز الذي يعمل بتقنية الاتصال قريب المدى، باتجاه الجزء الأبيض من «إير تاغ». انقر على الإشعارات التي تظهر لمعرفة معلومات عن صاحب الجهاز. دوّن سريعاً الرقم التسلسلي ورقم الجوال حتى تتمكن من مشاركته مع الشرطة.
- الآن اصنع ظرفاً من الألمنيوم، وغلّف به جهاز التعقب مع التأكد من عدم وجود أي ثغرات أو فجوات. سوف يمنع هذا الأمر أي إشعارات حتى يظن الشخص الذي ركب الجهاز أنه خارج النطاق. أعط جهاز التعقب إلى مركز شرطة، وسيعرف رجال الشرطة كيفية تحديد هوية الشخص الذي وضعه خلسة. (الشرق الاوسط)
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