بسعر منافس.. Oppo تطلق أحدث هواتفها

أعلنت Oppo عن هاتفها الجديد A5 Energy الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح بسعر منافس في الأسواق العالمية قريبا.



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وشاشته أتت IPS LCD، مقاسها 6.67 بوصة، دقة عرضها (1604/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، وكثافتها تعادل 264 بيكسل/الإنش، وحميت بزجاج Crystal Shield Glass المقاوم للصدمات والخدوش. وحصل الهاتف على هيكل أنيق التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (164.8/75.5/7.9) ملم، وزنه 194 غ.وشاشته أتت IPS LCD، مقاسها 6.67 بوصة، دقة عرضها (1604/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، وكثافتها تعادل 264 بيكسل/الإنش، وحميت بزجاج Crystal Shield Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما كاميرته فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.



دعمت Oppo هذا الهاتف بمنفذين لشرائح ، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.4، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.



وسيطرح الجهاز في الأسواق العالمية قريبا بألوان أساسية هي الوردي والبني والأخضر، وستبدأ أسعاره من 150 يورو تقريبا. (روسيا اليوم)