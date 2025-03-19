بالفيديو.. هاتف آيفون الجديد في مواجهة أصعب الاختبارات

نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو أظهرت فيه قدرة هاتف iPhone 16e على تحمل أقسى الاختبارات.

في البداية قام الخبير التابع للقناة بخدش شاشة الهاتف بأداة حادة، وأظهر الزجاج الواقي للشاشة مقاومة جيدة للخدوش، وحصل على تصنيف (من الدرجة السادسة) بالنسبة لهذا النوع من الاختبارات، إذ ظهرت على الزجاج علامات خدوش خفيفة عن الدرجة 6، وعلامات أكثر وضوحا عند الدرجة 7.

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في التجربة الثانية قام الخبير بخدش الإطار المعدني المحيط بهيكل الهاتف، وظهرت على طلاء الإطار خدوش واضحة جدا، كما حاول خدش الزجاج الواقي للكاميرا لكن الزجاج لم تظهر عليه أي واضحة.

ولاختبار قدرات شاشة الهاتف على تحمل النار عرّض الخبير الشاشة للهب ولاعة لمدة 20 ثانية تقريبا، ولم تظهر على الشاشة حروق واضحة، كما استمرت الشاشة في اختبارات المتانة فأظهر الهاتف قدرات ممتازة، فعندما حاول الخبير ثني هيكل الهاتف بكلتا يديه بقي الهيكل متماسكا وحافظ على شكله. (روسيا اليوم)