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تكنولوجيا وعلوم
لهواة التصوير.. ZTE تطلق هاتفها المتطور
Lebanon 24
01-05-2025
|
03:00
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كشفت ZTE عن هاتفها الجديد الذي جهّز بكاميرات ومواصفات تجعله من بين أفضل الهواتف لمحبي التصوير.
وحصل هاتف Nubia Z70S Ultra على كاميرا أساسية بدقة (6450) ميغابيكسل، فيها مستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، وتوثق فيديوهات بدقة 8K، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.
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يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق وهيكله المصنوع من أجود المواد، والذي جاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاد الهيكل (164.3/77.1/8.6) ملم، ووزنه 228 غ.
أما شاشته فأتت من نوع AMOLED، مقاسها 6.85 بوصة، دقة عرضها (2688/1216) بكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2000 شمعة/م تقريبا.
يضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام "أندرويد-15" مع واجهات Nebula AIOS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، ذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
زوّد الجهاز بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)
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