تراجع المكالمات الهاتفية في ألمانيا مقابل صعود المحادثات الرقمية

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أظهرت بيانات رسمية حديثة تراجعًا حادًا في استخدام الهواتف لإجراء المكالمات في ، سواء عبر الشبكات الخلوية أو الخطوط الثابتة. وبحسب الوكالة الاتحادية للشبكات، انخفض عدد دقائق المكالمات عبر الهواتف المحمولة من 163 مليار دقيقة في 2021 إلى 145 مليارًا في 2024، في حين تراجعت مكالمات الخطوط الثابتة من 104 مليارات دقيقة في 2020 إلى 57 مليارًا فقط العام الماضي.في المقابل، تصاعد استخدام خدمات الاتصال عبر الإنترنت مثل وسيغنال وثريما بشكل لافت، إذ بلغت المكالمات الصوتية عبر هذه التطبيقات 197 مليار دقيقة في 2024، مقارنة بـ121 مليارًا في 2022. كما واصلت مكالمات الفيديو ارتفاعها لتصل إلى 184 مليار دقيقة في 2024، بعد أن كانت 143 مليارًا قبل عامين.وفيما لم تعد المكالمات الصوتية الوسيلة الأساسية للتواصل، أظهرت البيانات أن الألمان أرسلوا 902 مليار رسالة فورية في 2024، بزيادة 11 مليار رسالة عن العام السابق، مما يؤكد التحول المتسارع نحو الدردشة الرقمية بأنواعها. (الجزيرة)