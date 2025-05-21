جديد "هواوي"... أول حاسب محمول في العالم مجهز بشاشة OLED قابلة للطي

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كشفت عن حاسبها المحمول الجديد MateBook Fold Ultimate Design الذي حصل على شاشة كبيرة قابلة للطي.أكثر ما يشد الانتباه في هذا الحاسب هو شاشته اللمسية من نوع LTPO OLED، والتي أتت قابلة للطي كما في بعض الهواتف الذكية، إذ يمكن فتح هذه الشاشة على كامل مساحتها لتحول الجهاز إلى حاسب لوحي كبير، أو يمكن طي الشاشة ليتحول قسمها العلوي إلى شاشة والقسم السفلي إلى لوحة مفاتيح لمسية.وحصلت شاشة الحاسب على 3 طبقات حماية مصنوعة من ألياف الكربون ما يمنحها متانة ومقاومة ممتازة للصدمات، وعن فتحها على مصراعيها تكون دقتها (3296/2472) بيكسل، أما عند طيها فتكون دقة عرض قسمها العلوي (2472/1648) بيكسل، كما تدعم الشاشة معيار HDR Vivid، مع تغطية كاملة لطيف الألوان P3، لتوفير عرض مميز جدا للصور والفيديوهات.يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 5 مع دعم كامل لجميع تقنيات وبرمجيات هواوي، ومنها أدوات التطوير المخصصة للمبرمجين، بالإضافة إلى برامج WPS Office، ومزايا الموجودة في الهواتف الذكية والحواسب اللوحية الحديثة.وسيطرح الجهاز مع ذواكر وصول عشوائي بسعات تبدأ من 32 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعاتها إلى 2 تيرابايت، أما أسعاره فستترواح ما بين 3300 و3700 دولار.