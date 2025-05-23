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تكنولوجيا وعلوم

شكاوى مستخدمي "اكس" تتزايد... ما القصة؟

Lebanon 24
23-05-2025 | 23:00
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شهدت منصة "إكس" انقطاعاً واسع النطاق في خدماتها، وسط تزايد في شكاوى المستخدمين حول تعطل أجزاء من الموقع على مستوى عالمي.
ووفقاً لمنصة Down Detector المتخصصة في تتبع أعطال المواقع الرقمية، بدأ العطل امس الجمعة حوالي الساعة 11 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، وسجّلت خلال ذروته أكثر من 2500 بلاغ من مستخدمين أبلغوا عن مشاكل في التصفح والاستخدام.
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واشارت المتابعات الأوّلية إلى أن المنصة لا تتوقف عن العمل بشكل كامل، لكنها تواجه بطئاً شديداً في التحميل، واضطرابات في عرض الصفحات الرئيسية، إلى جانب مشاكل في الوصول إلى تبويبات مثل "المواضيع الرائجة" و"نتائج البحث"، التي إما لا تظهر على الإطلاق أو تتطلب تحديث الصفحة عدة مرات.

وفي الوقت الذي لا توفر فيه "إكس" صفحة رسمية فورية لحالة الخوادم، كشفت صفحة منصة المطورين التابعة لها عن تراجع في أداء واجهة برمجة التطبيقات API v2، وهو ما يعزز من احتمالية وجود خلل تقني عام في البنية الخلفية للمنصة.

ولم تصدر الشركة بياناً رسمياً يوضح طبيعة العطل أو ما إذا كان هناك فريق تقني يعمل على إصلاحه، كما لم تُعلن عن موعد محتمل لحل المشكلة.

اللافت أن عدد البلاغات بدأ في التراجع تدريجياً، حيث انخفض إلى 1800 بلاغ تقريباً في غضون ساعة، ما قد يشير إلى أن المشكلة بدأت تُعالج تلقائياً أو جزئياً. ومع ذلك، لا تزال بعض الوظائف الرئيسية مثل البحث والمواضيع الرائجة تواجه صعوبات في التحميل.

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