صور "واتساب" تسرق بياناتك! احذر هذه الخدعة الجديدة

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يستخدم أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم تطبيق شهريًا، ما جعله بيئة مثالية لمجرمي الإنترنت لتنفيذ عمليات احتيال إلكترونية متطورة. أحدث هذه الأساليب تتمثل في إرسال صور تحتوي على برامج ضارة خفية، تستهدف سرقة المعلومات الشخصية والمالية للمستخدمين.يعتمد المحتالون على تقنية تُعرف بـ"إخفاء المعلومات" (Steganography)، وهي طريقة تتيح إخفاء بيانات خبيثة داخل ملفات وسائط مثل الصور. وغالبًا ما تُستخدم صيغ شائعة مثل JPG وPNG لتمرير هذه البرمجيات دون إثارة الشبهات. وبمجرد تنزيل الصورة أو حتى عرضها، يمكن أن تُثبّت البرمجية الضارة نفسها على الجهاز، وتبدأ بسرقة كلمات المرور واعتراض الرموز المؤقتة الخاصة بالمصارف والخدمات الإلكترونية.الخطورة في هذه الهجمات تكمن في أنها لا تترك آثارًا واضحة، ما يجعلها عصيّة على الاكتشاف من قبل معظم تطبيقات الحماية التقليدية.كيف تحمي نفسك؟عطّل ميزة التنزيل التلقائي للوسائط على واتساب.لا تقم بفتح أو تحميل صور وملفات من أرقام مجهولة أو مشبوهة.لا تشارك معلوماتك الحساسة عبر التطبيق، حتى لو بدا أن الرسالة من شخص تعرفه.فعّل إعدادات الخصوصية لتقييد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات.أبلغ عن الجهات المشبوهة واحظرها فورًا. (ارم نيوز)