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تكنولوجيا وعلوم

لمُستخدمي "Snapseed".. إليكم الجديد

Lebanon 24
14-06-2025 | 16:00
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أطلقت "غوغل" تحديثاً رئيسياً لتطبيق تعديل الصور الشهير Snapseed لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، وهو أول تحديث كبير يصل إلى التطبيق منذ عام 2021 عندما أُضيف إليه الوضع الداكن.
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ويحمل هذا التحديث الجديد رقم 3.0، ويمنح Snapseed تصميمًا جديدًا في أجهزة آبل، مع إعادة تنظيم شريط الأدوات السفلي ليضم تبويبًا جديدًا بعنوان “المفضلة Faves” في المنتصف، مما يتيح للمستخدمين حفظ الأدوات التي يستخدمونها بنحو متكرر.

 وظل تبويب "المظاهر Looks" في الجهة اليسرى، في حين غاب خيار "تصدير Export"، وحل محله تبويب "الأدوات Tools" على اليمين، وانتقل خيار التصدير إلى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

وقال مايكل ماركوني، المتحدث باسم "غوغل"، في تصريح لموقع "ذا فيرج" التقني: "إننا نُقدّم تجربة جديدة كليًا لتطبيق Snapseed في iOS. فهناك الكثير من المستخدمين الذين أحبوا استخدام التطبيق على مر السنين، ونحن نمنحهم الآن تصميمًا أكثر حداثة وسهولة، إلى جانب بعض المزايا الجديدة".

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق Snapseed كان في الأصل متاحًا فقط لأجهزة آبل قبل أن تستحوذ عليه "غوغل" عام 2012 في إطار منافستها مع إنستاجرام، ثم أطلقت لاحقًا نسخة لنظام أندرويد، وجعلته مجانيًا بالكامل.
 
 
ويوفر التطبيق أدوات احترافية لتعديل ملفات RAW و JPG، إلى جانب مجموعة من الفلاتر التي شملت إضافات ذات طابع كلاسيكي في التحديث الأخير.

وحتى الآن، لم تؤكد "غوغل" موعد طرح التحديث لأجهزة أندرويد، ولم تجب الشركة بنحو واضح عند سؤالها عن ذلك. (24)
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