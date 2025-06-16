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تكنولوجيا وعلوم
تحذير للمسافرين.. منافذ USB في المطارات قد تسرق بياناتكم!
Lebanon 24
16-06-2025
|
02:00
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في تنبيه أمني جديد، حذّرت
إدارة أمن النقل
الأمريكية
(TSA) من تزايد تهديد ما يُعرف بـ"سرقة الشحن" (Juice Jacking)، وهي تقنية خبيثة يستخدمها
القراصنة
لتثبيت برامج تجسس عبر منافذ USB العامة المتوفرة في صالات المطارات لشحن الهواتف.
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وأوضحت الإدارة، عبر منشور رسمي على صفحتها في
فيسبوك
، أن مجرمي الإنترنت يستغلون هذه المنافذ لإدخال برمجيات خبيثة إلى أجهزة المسافرين، ما قد يعرّض بياناتهم الشخصية والمالية للاختراق.
ودعت TSA المسافرين إلى تجنب استخدام تلك المنافذ، والاكتفاء بشحن هواتفهم باستخدام بطاريات محمولة أو رؤوس شحن أصلية موصولة مباشرة بمقبس الكهرباء.
وامتد التحذير إلى شبكات Wi-Fi العامة، التي اعتبرتها الإدارة أرضاً خصبة لهجمات إلكترونية تستهدف سرقة كلمات المرور وبيانات الحسابات المصرفية، خاصةً عند إجراء عمليات شراء أو إدخال معلومات حساسة، وفقاً لما ورد في
شبكة فوكس نيوز
.
من جانبه، قال الخبير التقني كورت "سايبر غاي" كنوتسون، خلال مقابلة مع قناة Fox News، إن التلاعب بمنافذ USB في بوابات المطارات أصبح أكثر شيوعاً في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن المهاجمين يستخدمون هذه الطريقة لسرقة معلومات حساسة مثل
كلمات السر
وبيانات بطاقات الائتمان. (امارات 24)
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