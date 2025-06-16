تحذير للمسافرين.. منافذ USB في المطارات قد تسرق بياناتكم!

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في تنبيه أمني جديد، حذّرت (TSA) من تزايد تهديد ما يُعرف بـ"سرقة الشحن" (Juice Jacking)، وهي تقنية خبيثة يستخدمها لتثبيت برامج تجسس عبر منافذ USB العامة المتوفرة في صالات المطارات لشحن الهواتف.وأوضحت الإدارة، عبر منشور رسمي على صفحتها في ، أن مجرمي الإنترنت يستغلون هذه المنافذ لإدخال برمجيات خبيثة إلى أجهزة المسافرين، ما قد يعرّض بياناتهم الشخصية والمالية للاختراق.ودعت TSA المسافرين إلى تجنب استخدام تلك المنافذ، والاكتفاء بشحن هواتفهم باستخدام بطاريات محمولة أو رؤوس شحن أصلية موصولة مباشرة بمقبس الكهرباء.وامتد التحذير إلى شبكات Wi-Fi العامة، التي اعتبرتها الإدارة أرضاً خصبة لهجمات إلكترونية تستهدف سرقة كلمات المرور وبيانات الحسابات المصرفية، خاصةً عند إجراء عمليات شراء أو إدخال معلومات حساسة، وفقاً لما ورد في .