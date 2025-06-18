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تكنولوجيا وعلوم

بعد استخدام الذكاء الاصطناعي... هذا ما سيحدث لموظفي أمازون!

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:35
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تتوقع إدارة شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة أمازون دوت كوم تراجع أعداد موظفي المكاتب المطلوبين للعمل بعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
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وقال أندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون "سنحتاج عددا أقل من الناس للقيام ببعض الوظائف التي يقومون بها اليوم، في حين سيعمل المزيد من الناس في أنواع وظائف جديدة".

وأضاف أنه من الصعب التنبؤ بتطور قوة العمل بشكل عام، لكن "خلال السنوات القليلة المقبلة" من المتوقع أن يؤدي تحسن كفاءة الذكاء الاصطناعي إلى انخفاض أعداد موظفي المكاتب.

تضم أمازون حوالي 1.5 مليون عامل في مختلف أنحاء العالم، منهم حوالي 350 ألف يعملون في وظائف مكتبية مختلفة، وفقا لتقرير صادر في وقت سابق.

في الوقت نفسه نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة القول إن أمازون لا تتوقع تسريح المزيد من الموظفين على نطاق واسع - كما حدث في عامي 2022 و2023 - في المستقبل القريب. بل تتوقع عدم إعادة شغل الوظائف الشاغرة.

يذكر أن أمازون تركز على تطوير ما يُسمى بوكلاء الذكاء الاصطناعي: وهي برامج قادرة على أداء المهام بشكل مستقل.

وأوضح جاسي أن هذه البرامج، على سبيل المثال، يُمكنها تلخيص المعلومات من الإنترنت ومصادر البيانات، وكتابة البرامج، وترجمة اللغات، وأتمتة العديد من المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً.

وأضاف: "سيكون وكلاء الذكاء الاصطناعي زملاء عمل يُمكننا الاستعانة بهم في مراحل مختلفة من عملنا"، داعيا الموظفين على تجربة الذكاء الاصطناعي كلما أمكن ذلك.

في الوقت، أصبح تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل مصدر قلق لسنوات عديدة. فقد أعلنت شركة سبوتيفاي العاملة في مجال بث الموسيقى، مؤخرًا أن فرق العمل لديها التي تطلب موظفين إضافيين ستحتاج أولًا إلى إثبات عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على أداء المهام القائمة.

يخطط مُطورو تطبيق الترجمة دولينجو لطرح أدوات ذكاء اصطناعي لتعلم اللغات لتحل محل الموظفين في هذا النشاط.
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