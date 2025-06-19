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تكنولوجيا وعلوم

Xiaomi تدعم أسرة حواسبها المحمولة بجهاز مميز

Lebanon 24
19-06-2025 | 02:28
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بدأت Xiaomi بالترويج لحاسب Redmi K Pad الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب مواصفاته وسعره المنافس.
 
وحصل الحاسب الجديد على هيكل مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، سماكته 6.4 ملم، ووزنه 326 غ.
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شاشته أتت IPS LCD بمقاس 8.8 بوصة، دقة عرضها (1600/2560) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، ودعمت بتقنيات HDR وDolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات.
 
ويعمل الحاسب بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج +Mediatek Dimensity 9400 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Immortalis-G925، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 غيغابايت.
 
كاميرته الامامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

حصل الجهاز على مكبرات صوت عالية الاداء، وتقنيات bluetooth 5.4، وتقنية Infrared للتحكم بالغلكرتونيات عن بعد، ومنفذ USB Type-C 3.2، وزوّد ببطارية بسعة 7500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط. (روسيا اليوم) 
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