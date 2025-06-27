دولة أوروبية تحذّر من تطبيق "ديب سيك"... ينقل بيانات المستخدمين إلى الصين

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حذرت هيئة حماية البيانات في ونظام تشغيل أندرويد التابع لشركة من أن خدمة "ديب سيك" المتاحة على متجرهما الخاص بالتطبيقات، ترقى إلى محتوى غير قانوني لأنها تكشف بيانات المستخدمين للسلطات الصينية.وقالت مفوضة حماية البيانات في ، مايكه كامب، في بيان الجمعة، إن الإخطار الرسمي جاء بعدما تجاهلت "ديب سيك" طلبا في بسحب تطبيقها من في ألمانيا، أو وضع ضمانات عند جمع بيانات المستخدمين المحليين ونقلها للصين، بحسب للأنباء.وقال كامب: "لدى السلطات الصينية حقوق واسعة النطاق للوصول إلى البيانات الشخصية. ولا يتمتع مستخدمو ديب سيك بحقوق قابلة للتنفيذ وسبل انتصاف قانونية فعالة متاحة في ، مثل تلك في ".وصدمت خدمة "ديب سيك"، ومقرها هانجتشو، صناعة التكنولوجيا العالمية في يناير بنموذج لغة كبيرة "ر 1" الذي قالت الشركة الناشئة إنه يمكن أن ينافس الأنظمة الأميركية الأكبر بكثير بجزء صغير من التكلفة.وبعدما تجاهل التطبيق الصيني طلبات بالامتثال، استعانت هيئة حماية البيانات في ألمانيا بقانون الذي يضع المسؤولية على شركات التكنولوجيا، مثل أبل وغوغل، في إزالة المحتوى غير القانوني من على منصاتها.