بروموفيكس ممثل رسمي لإعلانات Google في خمس دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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حازت شركة Promofix على حقوق إعلانات Google في كل من قطر، وسلطنة ، والبحرين، والكويت، والأردن.تُعد Promofix، المزود التكنولوجي والتابعة لمجموعة JGROUP، الممثل الرسمي لمبيعات منتجات وخدمات Google Ads في خمس دول رئيسية في منطقة وشمال إفريقيا: ، ، قطر، ، والأردن.وبموجب هذا التفويض الجديد، تسعى Promofix إلى تعزيز مكانتها كمجموعة رائدة في تقديم الحلول الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وبصفتها الممثل الرسمي المُعيّن لحلول الإعلانات من Google، ستقدم Promofix تدريبات متخصصة، وإدارة احترافية للحسابات، وإرشاداً استراتيجياً، وخدمات ميدانية بلغات محلية ضمن هذه الأسواق المهمة.وقال أنطوني نكّاش، في Google لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن سعداء بشراكتنا مع Promofix لدعم النظام البيئي المتنامي للإعلانات الرقمية. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتمكين الشركات في المنطقة، لمساعدتها على التواصل الفعّال مع عملائها وفتح جديدة للنمو في الاقتصاد الرقمي."ويمثل هذا الإنجاز أيضًا دليلاً على الشركة بقيادة التحول الرقمي، وتمكين الشركات من الوصول إلى مليارات العملاء المحتملين في اللحظات الحرجة، وتعزيز النمو القابل للقياس وزيادة القدرة التنافسية على مستوى المنطقة. وستستمر Google في إدارة مجموعة من العملاء بشكل مباشر كجزء من هذه الشراكة الموسعة.من جانبه، قال ، مؤسس ورئيس مجموعة JGROUP: "نفخر بتعزيز تعاوننا مع Google وتقديم حلول رقمية عالمية المستوى أقرب إلى الشركات في قطر، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، والأردن. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتمكين المؤسسات من الأدوات التي تحتاجها لتطوير استراتيجياتها الرقمية، وتعزيز تفاعلها مع العملاء، وتحقيق نمو مستدام في ظل مشهد رقمي دائم التطور."ومع تطلع Promofix نحو ، تؤكد الشركة تمسكها الدائم بدفع عجلة التميز الرقمي، وتقديم حلول تكنولوجية متطورة وملائمة للأسواق، تساعد العملاء على النمو والنجاح في مختلف أنحاء المنطقة.