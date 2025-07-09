ميزة ذكية في خرائط أبل لحماية هاتفك من السخونة الزائدة… تعرّف عليها!

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أطلقت "أبل" تحديثًا جديدًا لتطبيق الخرائط يهدف إلى حماية من ارتفاع درجة الحرارة، خاصة أثناء الرحلات الطويلة في السيارات الساخنة.في الوضع المعتاد، تظل شاشة الهاتف مضاءة أثناء استخدام خرائط أبل لتوجيه المستخدم، إلا أن التحديث الجديد يغيّر هذا السلوك؛ حيث أصبح بإمكان التطبيق الآن إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا في حال اكتشاف أن الجهاز بدأ يسخن.وعند حدوث ذلك، يظهر إشعار يُبلغ المستخدم بأن الشاشة لن تبقى قيد التشغيل، مما يمنح الهاتف فرصة للتبريد دون التأثير على التنقل، إذ تعود الشاشة لتضيء تلقائيًا عند الحاجة، مثل عند اقتراب منعطف أو تغيير في المسار.ووفقًا لمن اختبروا الأمر، فقد أكدوا أن الشاشة كانت تضيء لعرض الاتجاهات خطوة بخطوة، لكنها كانت تعود إلى وضع الخمول على امتداد طريق مستقيم، وعندما يبرد الهاتف بدرجة كافية، يعيد تشغيل الشاشة ويعود إلى وضعه الطبيعي.وبينما لم يتم تشغيل هذه الميزة من قبل المستخدمين، فهذا يشير إلى أنها قد تكون مفعلة افتراضيًا بعد التحديث.كذلك، هنالك تغيير جديد قادم لتسهيل العثور على المواقع القريبة في خرائط أبل.وستستخدم الميزة، المسماة "ابحث بالطريقة التي تتحدث بها" لغة طبيعية للعثور على أماكن مثل أفضل المقاهي التي توفر خدمة "واي فاي" مجانية وما إلى ذلك.مع أنه ظهرت ميزة مماثلة لأول مرة في متجر تطبيقات أبل العام الماضي، ما يتيح إجراء عمليات بحث أكثر طبيعية للعثور على التطبيقات والألعاب، وتم اكتشاف هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من نظام التشغيل iOS 26، لذا قد تظهر لأول مرة في خرائط أبل هذا الخريف.